Grupo Avant realiza relanzamiento de la marca Eicher y su camión volteo Pro 2080XPT

Santo Domingo.-Los principales ejecutivos del Grupo Avant eligieron las nuevas oficinas ubicadas en Manoguayabo, escogiendo el showroom Eicher, marca del Camión, distribuida exclusivamente en República Dominicana por la empresa, continúa fortaleciendo su presencia en el mercado nacional con la incorporación de Eicher Pro 2080XPT es un camión volquete (tipper truck)

La presentación de bienvenida a los asistentes fue presentada por María Belén Del Risco, directora de Mercadeo, luego el uso de las palabras Maribel Suero, directora de Ventas corporativas y Gobierno.

Suero señalo que el mismo está diseñado especialmente para aplicaciones de carga mediana en sectores como la construcción, infraestructura urbana y logística de materiales.

Gracias a su gran capacidad de carga de 4.5 m³ y su excelente rendimiento en terrenos exigentes, este vehículo es ideal para el transporte de materiales como arena, grava, cemento, bloques y escombros en entornos urbanos y semiurbanos.

Su potente motor de 150 HP, alta gradabilidad del 41% y estructura de chasis en acero de alta resistencia lo convierten en una solución confiable para operaciones que requieren eficiencia, durabilidad y seguridad.

Además, es una opción muy valorada por empresas constructoras, flotillas de obras públicas, proveedores de materiales de construcción y negocios que requieren movilidad constante en terrenos complicados o en calles estrechas de ciudad.

Suero puntualizó que el Eicher Pro 2080XPT es un camión versátil y robusto que se adapta a múltiples necesidades operativas, brindando mayor productividad y menor costo operativo.

A la vez está diseñado para satisfacer las necesidades del transporte moderno, combinando tecnología avanzada, confiabilidad y un diseño robusto que maximiza la eficiencia operativa.

Este lanzamiento refuerza nuestro compromiso con la innovación en el mercado de vehículos comerciales, el mismo cuenta con un Modelo de motor: E494 Euro IV, potencia máxima: 150 HP @ 2,800 rpm Para máximo: 490 Nm @ 1,400–1,600 rpm, cuenta con una cilindrada: 3.77 L (3,298 cc), norma de emisiones: Euro IV, velocidad máxima: 88 km/h y una gradeabilidad: 41%.

Suero, señaló que este camión cuenta con una transmisión, modelo de caja: ET4055 y por último velocidades: 5 hacia adelante / 1 reversa. Logrando toda la seguridad y tecnología de última generación.

Sobre Grupo Avant:

Grupo Avant es una empresa dominicana con sede en Santo Domingo, establecida en el año 2017. Si bien sus raíces se remontan a un conglomerado familiar fundado en 1949 con una sólida trayectoria en el sector automotriz, se ha consolidado como una entidad independiente, heredando un legado de éxito y experiencia.

Representante oficial en República Dominicana de reconocidas marcas como: Citroën, Bestune, ZX, Forthing, Eicher. La empresa también es líder en el mercado dominicano como proveedor de reconocidas marcas de motocicletas, incluyendo: KTM, Royal Enfield, Moto Morini, Haojue, Suzuki Motorcycles, Sur-Ron, Beta Motors, entre otras.