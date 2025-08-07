Vaqueros anuncian Chris Duarte no jugará el resto de la final del Baloncesto puertorriqueño

El dominicano Chris Duarte no podrá continuar en la serie final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Vaqueros de Bayamón, debido a una lesión en la espalda baja sufrida en el primer partido ante los Leones de Ponce.

Duarte salió lastimado tras sufrir una caída en el tercer cuarto del primer partido de la final el pasado domingo durante una gestión ofensiva y segundos después pidió ser sustituido, mientras alcanzaba, con dificultad, un asiento en el banco de los Vaqueros.

El jugador alió de la cancha ayudado por personal médico cuando restaban 2:45 por jugar. Bayamón ganaba en ese instante 58-43 y que finalmente perdió 90-76 frente a los Leones para igualar la final.

La situación no solo representa una baja crucial para su equipo, sino que también pone en duda su participación con la selección de República Dominicana en la venidera Copa América.

Duarte, quien se integró a los Vaqueros en la recta final del torneo, se convirtió rápidamente en un líder dentro y fuera de la cancha.

«Chris es familia. Se ganó el cariño de nuestros fanáticos y el respeto de sus compañeros con su entrega y la pasión que lo caracteriza. Lamentamos mucho que su gran temporada haya terminado de esta manera”, expresó Carlos Arroyo, coapoderado de los Vaqueros, en un comunicado de prensa.

La franquicia confirmó que el jugador, de 27 años, ya ha iniciado un proceso de tratamiento y recuperación, luego de presentar síntomas relacionados con la espalda baja tras el encuentro.

Aunque Duarte expresó su deseo de seguir compitiendo, los médicos y el equipo tomaron la decisión de detener su participación para priorizar su salud.

«Fue una decisión en conjunto con Chris, el equipo médico y los apoderados. Su salud es prioridad para nosotros», añadieron los Vaqueros en el comunicado difundido este miércoles a través de su cuenta de X, VaquerosBSN

La incertidumbre sobre su estado físico impacta también al combinado nacional dominicano, que se prepara para disputar la FIBA AmeriCup (Copa América). Aunque no hay anuncio oficial sobre su baja, los plazos de recuperación podrían impedirle vestirse de nuevo con la camiseta tricolor en esta cita.

Además, Duarte fue noticia recientemente al firmar contrato con el Unicaja Málaga, uno de los clubes de la Liga ACB de España. Su llegada al baloncesto europeo representa un nuevo capítulo en su carrera, tras su paso por la NBA.

Eric «Duars» Pérez, también coapoderado de Bayamón, elogió la calidad humana y profesional del dominicano: «Chris ya tiene sangre vaquera. Contaremos con él de diferentes maneras por muchos años más.»

Duarte deja Bayamón con admiración y gratitud por parte de la organización y la afición, mientras el baloncesto dominicano aguarda con expectativa la evolución de su salud en los próximos días.