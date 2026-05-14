Mujer asesinada por su expareja fue a denunciarlo a unidad de violencia de género

Santo Domingo Este.- Esmeralda Moronta de los Santos, de 36 años, fue asesinada por su expareja Omar Tejeda Guzmán, de 48, justo después de haber acudido la tarde del miércoles, a la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales para interponer una denuncia en su contra.

De acuerdo con testigos, el agresor permanecía acechando en las inmediaciones de la unidad, ubicada en la calle Puerto Rico del sector Alma Rosa I, cuando al ver salir a la víctima, la persiguió hasta el interior de un colmado, donde le disparó con un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Moronta de los Santos murió en el lugar, mientras que Tejeda Guzmán se quitó la vida inmediatamente después del ataque. La tragedia dejó en la orfandad a dos niños, de 10 y 4 años, el menor era hijo de ambos.

La familia de Esmeralda acudió este jueves al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para reclamar su cuerpo, en el lugar Ámbar Moronta, hermana de la víctima, reveló entre lágrimas que Tejeda Guzmán hace pocos días le dijo a su hermana que la iba a dejar tranquila y que se iba a dedicar a su hijo.

Declaró que su hermana nunca les manifestó haber sido víctima de agresiones físicas por parte de Omar Tejeda.