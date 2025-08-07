Santo Domingo. -El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) incluirá en su oferta formativa talleres de capacitación en construcción ligera, específicamente con el uso de Sheetrock, un material en auge en la República Dominicana y que requiere personal debidamente capacitado para su instalación.

Así lo afirmó el director general del INFOTEP, Rafael Santos Badía, en el marco del taller internacional “Sistemas USG para la Construcción Ligera”, desarrollado en colaboración con la reconocida empresa internacional USG LATAM.

Dijo que se trata de una acción clave para fortalecer las competencias del sector construcción en la República Dominicana, orientando a los profesionales hacia una mejor preparación ante los retos del presente y futuro de la industria.

“Este taller no solo marca el inicio de una valiosa colaboración, sino que también sienta las bases para la creación de un programa de capacitación permanente en construcciones ligeras, alineado con las nuevas demandas del sector”, expresó.

Señaló que el propósito principal de esta jornada ha sido ofrecer a los participantes herramientas prácticas y actualizadas que les permitan diseñar y construir espacios más seguros, sustentables, económicos y con menor impacto ambiental, en sintonía con las nuevas exigencias del mercado, al tiempo que destacó la importancia de esta alianza estratégica con USG LATAM.

Una respuesta eficiente a los retos del sector

Durante el taller, la arquitecta Susana González, Gerente Senior de Servicios Arquitectónicos de USG LATAM para Costa Rica, resaltó que la construcción ligera representa una respuesta eficiente ante el aumento de los costos en el sector. Explicó que al incorporar materiales livianos y de ensamblaje rápido, esta modalidad permite reducir los tiempos de ejecución, lo que a su vez impacta positivamente en los costos de los proyectos.

«Actividades como esta no solo contribuyen a mejorar la empleabilidad, sino que también ofrecen una alternativa para que las familias puedan generar mayores ingresos», añadió.

Un evento de alto nivel con expertos internacionales

La jornada contó con la participación de un selecto grupo de expertos internacionales de USG LATAM, entre ellos la arquitecta Giana Zablah (representante de Servicios Arquitectónicas en Honduras), el arquitecto Pedro Mendizabal (Guatemala), el arquitecto Allan Gabrie (Honduras) y la arquitecta Karina García, de Proyectos Arquitectónicos Estratégicos del Caribe, en República Dominicana.

Los especialistas abordaron temas clave como el contexto del sistema de construcción ligera en el país, la introducción a los sistemas USG, los tipos de planchas y los componentes de acabado. Además, en la parte práctica, los participantes tuvieron la oportunidad de aplicar sus conocimientos en la instalación y construcción de maquetas, recibiendo experiencia directa en las técnicas aprendidas.

Compromiso con el desarrollo del capital humano

El INFOTEP reiteró su compromiso con el desarrollo del capital humano en el sector de la construcción, invitando a los profesionales a aprovechar la amplia oferta formativa que ofrece la institución. Entre los programas disponibles se incluyen acciones especializadas en construcción, orientadas a actualizar y perfeccionar las competencias de los trabajadores del sector.

Entrega de reconocimiento

En el marco del evento, USG LATAM entregó un reconocimiento al INFOTEP por su valiosa contribución al desarrollo y fortalecimiento profesional de la República Dominicana, agradeciendo la colaboración en la formación de profesionales capacitados en nuevas técnicas constructivas.