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Iglesia de Jesucristo participa en simposio regional sobre libertad religiosa

14 de mayo de 2026
Dominicano Ahora

El encuentro organizado por ICLRS at BYU Law, FIDELA, PUCMM, la Oficina de Enlace del Poder Ejecutivo con la Comunidad Cristiana y La Iglesia de Jesucristo reunió a más de 120 participantes de distintos países del Caribe y América.

Punta Cana, La Altagracia.- La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días participó en la tercera edición del Simposio Caribeño sobre Libertad Religiosa, titulado “Promoviendo el respeto mutuo, la dignidad humana y la paz”, celebrado en Punta Cana, República Dominicana, con la representación del élder Ahmad S. Corbitt, Setenta Autoridad General y miembro de la Presidencia del Área del Caribe.

Durante la participación del élder Corbitt en el panel inaugural “Caminos de Fe hacia el Respeto Mutuo, la Dignidad Humana y la Paz”, destacó que “las distintas denominaciones de fe compartimos valores que nos unen y que nos permiten trabajar juntos en armonía. Debemos continuar colaborando en áreas de interés común dentro de un marco de respeto mutuo y unidad”.

Asimismo, expresó que “es de vital importancia mantener espacios de cooperación y entendimiento entre comunidades religiosas, reconociendo que el diálogo interreligioso fortalece la convivencia y fomenta soluciones conjuntas ante desafíos sociales comunes”.

En ese panel también participaron Emerson Boyce, embajador de Alianzas Estratégicas de la Asociación Evangélica del Caribe en Trinidad y Tobago; Stacey Mitchell, presidenta del Consejo de Diálogo Interreligioso de Jamaica; y Pandit Atmanand Ramcharan, presidente del Consejo Interreligioso de Surinam, quienes abordaron temas relacionados con la dignidad humana, el respeto mutuo y la construcción de paz desde distintas perspectivas religiosas y sociales.

El evento reunió representantes de Jamaica, Barbados, G`uyana, Surinam, Trinidad y Tobago, Argentina, Chile, Perú, Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana, e incluyó sesiones plenarias y paneles temáticos sobre libertad religiosa, dignidad humana, educación, fortalecimiento del Estado de derecho y construcción de paz, con la participación de jueces, abogados, líderes comunitarios y representantes religiosos de toda la región.

Entre los participantes dominicanos estuvieron el pastor Milcíades Franjul, director de la Oficina de Enlace Cristiano del Poder Ejecutivo; Jonathan Palatz, director de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM); Feliciano Lacen Custodio, presidente de la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica (CODUE).

También, Lorenzo Mota King, director ejecutivo del Servicio Social de Iglesias Dominicanas; Ángel Canó, abogado del Arzobispado de Santo Domingo; así como jueces, abogados, líderes comunitarios y representantes religiosos vinculados al fortalecimiento del diálogo interreligioso y la libertad religiosa en el país.

El simposio fue organizado por el International Center for Law and Religion Studies (ICLRS) at BYU Law, junto a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el Foro Interreligioso de las Américas (FIDELA), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y la Oficina de Enlace del Poder Ejecutivo con la Comunidad Cristiana de República Dominicana.

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