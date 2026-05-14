Cap Cana fortalece su apuesta con el apoyo al atleta local que participará en Ironman 70.3

Cap Cana Ciudad Destino, RD. – Como parte de su visión de consolidarse como un referente del turismo deportivo en el Caribe, Cap Cana reafirma su compromiso con el apoyo de atletas dominicanos en su participación en la tercera edición del Ironman 70.3 Cap Cana, a celebrarse el próximo domingo 17 de mayo.

El equipo está compuesto por los atletas Erick García Rossi, Alejandra Bonnelly Badía y Richard Ángeles Arias, mientras que en la modalidad de relevo participarán Mar DespradelTolentino, Keyla García y Daniela Ortíz.

Con este equipo, la Ciudad Destino da un paso adicional al vincular directamente su plataforma deportiva con el impulso al talento dominicano, promoviendo no solo la atracción de eventos internacionales, sino también el desarrollo de atletas locales en escenarios de alto nivel competitivo.

En el marco de esta iniciativa, Cap Cana realizó un encuentro con los atletas, durante el cual se hizo entrega formal de los uniformes oficiales que utilizarán en la competencia.

La actividad también permitió estrechar vínculos entre los deportistas y ejecutivos del destino, en un ambiente orientado a fortalecer la relación institucional y respaldar el desarrollo deportivo local.

Esta acción forma parte de una estrategia más amplia mediante la cual Cap Cana impulsa el turismo deportivo como uno de sus pilares de desarrollo. Desde su concepción, el destino ha apostado por la integración del deporte dentro de su planificación, no solo como una oferta complementaria, sino como un eje estructural que dinamiza la actividad turística, económica y social.

El turismo deportivo es actualmente uno de los segmentos de mayor crecimiento a nivel global, representando más del 10 % del turismo mundial y generando un impacto económico significativo en los destinos que lo desarrollan de forma estratégica.

Este tipo de turismo combina la participación de atletas profesionales, aficionados, equipos técnicos, patrocinadores y medios internacionales, generando un flujo constante de visitantes.

En el caso de la República Dominicana, este segmento aporta ventajas clave, como la reducción de la estacionalidad turística, la diversificación de la oferta más allá del modelo tradicional de sol y playa, y un mayor gasto promedio por visitante.

Cap Cana se ha consolidado como uno de los principales hubs de turismo deportivo en la región, siendo sede de eventos internacionales en disciplinas como triatlón, golf profesional, pesca deportiva, fútbol juvenil, pádel, deportes ecuestres y tenis profesional ATP.