Ateneo Amantes de la Luz reconoce trayectoria educadores, periodistas y gestores culturales

Santiago.-El Ateneo Amantes de la Luz, celebró la noche de este miércoles la entrega del Premio Peña y Reinoso al Magisterio Nacional, una distinción que reconoce la trayectoria y los aportes de destacadas personalidades en las áreas educativa, cultural, artística, periodística y de servicio comunitario, en el marco de la conmemoración del 152 aniversario de la fundación de esta histórica institución cultural de Santiago.

La actividad se desarrolló en el salón Profesor Federico Izquierdo, con la presencia de autoridades, intelectuales, gestores culturales, representantes del sector educativo e invitados especiales, en una ceremonia dedicada a exaltar el mérito, la educación y el compromiso social.

En la categoría de Educación Primaria fue reconocida la maestra Josefa Mercedes López Díaz, mientras que Brígida Altagracia Morillo Olivo recibió el galardón en Educación Secundaria y Luis Midence III fue distinguido en Educación Superior, por sus valiosos aportes a la formación académica nacional.

Asimismo, la Escuela de Educación Especial de la ADR recibió un reconocimiento especial por su trayectoria y compromiso con la inclusión educativa y el acompañamiento a niños y jóvenes con condiciones especiales.

Reconocimientos al periodismo y al mérito cultural

El Premio Peña y Reinoso también distinguió a Franklin Abel Gutiérrez Gutiérrez, en Mérito en el Exterior, a Francisco Alfredo Arias Tolentino en Servicio a la Comunidad y al veterano periodista Félix Jacinto Bienvenido Bretón Bretón, en la categoría Periodismo del Cibao Don Darío Flores.

De igual manera, fueron reconocidos Efraín Alberto Castillo Arredondo en Mérito Cultural y Francisco Manuel Batista Bisonó en Pro Arte Nacional, por sus aportes al fortalecimiento de la identidad cultural y artística de la República Dominicana.

El presidente de la Junta Directiva del Ateneo Amantes de la Luz, Carlos Manuel Estrella, reafirmó durante su discurso el compromiso de la institución con la promoción de los valores cívicos, educativos y culturales que dieron origen al Ateneo el 4 de junio de 1874.

Durante sus palabras, rindió homenaje a Manuel de Jesús de Peña y Reinoso, figura inspiradora de la creación de la entidad cultural.

“El Ateneo continuará impulsando la lectura, el conocimiento, los valores humanos, la cultura y el civismo como herramientas fundamentales para formar mejores ciudadanos y provocar una verdadera revolución ética en la sociedad”, expresó Estrella ante los presentes.

La directiva del Ateneo Amantes de la Luz agradeció el respaldo de la Fundación Eduardo León Jimenes y del Banco Popular Dominicano, aliados estratégicos del Premio Peña y Reinoso y entidades que han respaldado las iniciativas culturales y educativas desarrolladas por el Ateneo.

En representación de la Fundación Eduardo León Jimenes estuvo María Luisa Asilis, directora ejecutiva del Centro León, quien manifestó que hablar del Ateneo Amantes de la Luz es reconocer una trayectoria de permanencia, servicio y visión de futuro.

Asilis destacó que el conocimiento y la sensibilidad humana continúan siendo pilares fundamentales para fortalecer la sociedad y enfrentar los desafíos de los nuevos tiempos, señalando además que las instituciones verdaderamente trascendentes son aquellas capaces de transformar ideales en acciones concretas para el bien común.

Por su parte, Laura Partal, gerente de división de Relaciones Corporativas y Banca Responsable del Banco Popular Dominicano, expresó sentirse orgullosa de respaldar nuevamente esta premiación que reconoce la excelencia y el compromiso de ciudadanos que dejan una huella perdurable en la nación.

Asimismo, agradeció al Ateneo Amantes de la Luz por mantener viva esta tradición y permitir que instituciones como el Banco Popular, la Fundación Eduardo León Jimenes y el Centro León formen parte cada año de esta celebración cultural y educativa.

El escritor Efraín Alberto Castillo Arredondo, al pronunciar las palabras de agradecimiento en representación de los homenajeados, expresó que el Premio Peña y Reinoso representa mucho más que un reconocimiento, debido al enorme valor histórico y moral que posee el Ateneo Amantes de la Luz, institución fundada en 1874 en una época de profundas transformaciones científicas, políticas y culturales.

Castillo Arredondo resaltó la visión de Manuel de Jesús de Peña y Reinoso, destacando que la entidad fue creada para educar, promover el civismo y expandir la cultura como esencia de la historia y la conciencia de los pueblos.

Además, agradeció a Carlos Manuel Estrella, a la directiva del Ateneo, a los demás galardonados y a la ciudad de Santiago de los Caballeros por compartir una noche cargada de historia, cultura y reconocimiento colectivo.

Durante la ceremonia fueron proyectadas semblanzas audiovisuales de cada uno de los homenajeados y las presentaciones artísticas estuvieron a cargo de Fátima Franco y de la saxofonista Ysis Estrella Borrel.

Por Luis Ramón López