La Copa Cap Cana trascendió las canchas con inclusión, formación y proyección internacional

Cap Cana cierra el ATP Challenger 175 Copa Cap Cana, consolidándose como una plataforma integral que combinó alto rendimiento, formación de nuevas generaciones, inclusión social y experiencias de hospitalidad de nivel internacional.

Desde el inicio del torneo, la Ciudad Destino marcó el tono con una recepción oficial de bienvenida a los jugadores del circuito, en un encuentro que reunió a atletas, organizadores e invitados especiales. La velada sirvió como punto de partida para una semana que colocó a la República Dominicana en el radar del tenis internacional.

Durante la semana del tenis competitivo, uno de los ejes centrales fue el trabajo con niños y jóvenes de la zona Este. Unos 200 estudiantes de diversos centros educativos de sectores aledaños a Cap Cana, participaron en experiencias diseñadas para acercarlos al deporte y a valores formativos.

Los estudiantes compartieron con jugadores profesionales en encuentros tipo “Meet & Greet”, donde conocieron de primera mano la dinámica del circuito internacional.

A su vez participaron en actividades educativas impulsadas por la Fundación Cap Cana, vinculadas al destino, donde conocieron iniciativas ambientales enfocadas en el rescate y protección de abejas, programas de reciclaje y otras acciones orientadas a la sostenibilidad. Estas jornadas ampliaron el alcance del torneo, integrando el deporte con la conciencia ambiental y el compromiso comunitario.

Asimismo, se realizaron clínicas deportivas para jóvenes tenistas locales, quienes tuvieron la oportunidad de entrenar junto a figuras del circuito Challenger. Entre ellas, el polaco Hubert Hurkacz, ex número seis del mundo, quien lideró sesiones en cancha marcadas por el intercambio técnico, la cercanía con los niños y un enfoque inspirador que conectó el alto rendimiento con la formación.

La Copa Cap Cana marcó diferencia a nivel mundial con uno de los momentos más significativos de la semana, la realización de una exhibición de tenis adaptado y una clínica inclusiva que reunió a atletas con discapacidad junto a jugadores del circuito profesional.

La actividad contó con la participación de los colombianos Luigy Nieves y Manuel Sánchez, referentes del tenis en silla de ruedas, quienes protagonizaron una jornada que destacó el poder del deporte como herramienta de superación e integración.

La iniciativa reafirmó el enfoque inclusivo del torneo, respaldado también por instalaciones adecuadas para personas con discapacidad, en línea con una visión de accesibilidad y participación abierta.

“El propósito es que este torneo deje un impacto que vaya más allá de la competencia, generando oportunidades de inspiración, aprendizaje e integración”, expresó Jorge Subero Medina, presidente ejecutivo de Cap Cana.

El ATP Challenger 175 Copa Cap Cana forma parte del calendario oficial de la Associationof Tennis Professionals, circuito que funciona como plataforma de desarrollo para futuras figuras del tenis mundial.

Con una agenda que integró deporte, educación, sostenibilidad e inclusión, Cap Cana proyectó un modelo de evento que trasciende la cancha y apuesta por un legado más amplio: el de conectar el alto rendimiento con el desarrollo social y humano.