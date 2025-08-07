Jefe del Comando Sur de EE.UU. llega a la RD para fortalecer lazos de cooperación

Santo Domingo.-La tarde de este jueves arribó a la República Dominicana el Almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, como parte de una visita oficial destinada a fortalecer los lazos de cooperación bilateral en materia de defensa y seguridad regional.

Durante su llegada, el alto oficial estadounidense, fue recibido por una comisión de altos mandos militares dominicanos y personal diplomático de la Embajada de los Estados Unidos en el país.

El propósito central de la visita es sostener encuentros estratégicos con líderes de las Fuerzas Armadas y otras autoridades dominicanas, con quienes discutirá temas clave sobre seguridad regional, cooperación militar y respuesta conjunta ante amenazas transnacionales.

Estados Unidos y la República Dominicana mantienen una sólida y duradera asociación en materia de seguridad, fundamentada en valores compartidos, respeto mutuo y una visión común para la estabilidad regional.

Esta visita reafirma el compromiso de ambas naciones con el fortalecimiento de las capacidades institucionales de defensa, la lucha contra el crimen organizado y la promoción de la paz en el hemisferio occidental.

