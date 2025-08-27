Rubén Vélez presenta “Ahí Estás”, un adelanto del álbum Teshuvá

Austin, Texa .-El cantautor Rubén Vélez, conocido en el ámbito musical como Uriel Naza, anuncia el lanzamiento de “Ahí Estás”, un tema de adoración urbana que formará parte de su próximo álbum “Teshuvá”, previsto para 2026.

La canción nace de una experiencia personal de silencio y búsqueda espiritual. “Ahí Estás’ nació en un momento donde sentía silencio, como si Dios no hablara, pero al mismo tiempo podía ver que en cada detalle de mi vida Él seguía presente”, expresa Vélez.

“Quise escribir una canción que recordara que aunque no lo sintamos, aunque todo se derrumbe, en la felicidad o en la tristeza, incluso en nuestra debilidad… Dios siempre está ahí.”

Producción y videoclip

El tema fue grabado en NAZA Music, con producción y mezcla a cargo de Shot Records, quienes trabajaron tanto la parte instrumental como las voces.

El videoclip, producido por NA Design Photography, muestra escenas íntimas grabadas en la iglesia local El Faro y en la propia casa del artista.

La dirección, guion, ángulos de luces y edición estuvieron a cargo de Rubén Vélez, acompañado por su esposa, Sarizaylette Soto, quien manejó la cámara.

Un mensaje de esperanza y fe

Más allá de lo musical, “Ahí Estás” es un recordatorio de la fidelidad de Dios en medio de cualquier circunstancia.

“Mi meta no es la fama ni los números, sino que esta canción llegue al corazón de quienes la escuchen y les recuerde que Dios siempre está presente, aun en medio del silencio y la prueba. Si tan solo una vida es tocada y levantada, la misión está cumplida”, afirma Vélez.

Su frase favorita dentro del tema, “No puedo solo, pero tú me llenas de paz”, resume el mensaje de la canción: la fuerza de Dios se perfecciona en la debilidad.

Sobre el álbum Teshuvá (2026)

El próximo proyecto discográfico, titulado Teshuvá (palabra hebrea que significa regreso al corazón de Dios), se lanzará en 2026 y busca invitar a un retorno sincero al Padre.

“No es solo arrepentirse, es volver al corazón de Dios. Sus brazos siguen abiertos, Su amor nunca cambió. Es tiempo de volver a casa”, declara Uriel Naza.