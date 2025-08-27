EDUCA rechaza suspensión de docencia en Bonao

Santo Domingo.- Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) rechazó este miércoles la paralización de clases en centros educativos del municipio Bonao, provincia Monseñor Nouel.

La organización calificó como inaceptable interrumpir el derecho a la educación de miles de estudiantes, lo que representa un golpe a la equidad y a la calidad del sistema educativo.

Al respecto, Yahaira Sosa Machado, directora ejecutiva de EDUCA, subrayó que las aulas no deben convertirse en escenarios de disputas políticas, personales o gremiales. Recordó que la escuela debe ser un espacio protegido, enfocado en el aprendizaje y el desarrollo integral de los alumnos.

En ese sentido, Sosa hizo un llamado a la dirigencia magisterial a actuar con responsabilidad y a priorizar el interés superior de los niños, conforme lo establecen las leyes y compromisos internacionales.

«La educación no puede ser rehén de conflictos ajenos a su propósito fundamental,» expresó Sosa, reiterando el compromiso de EDUCA con una educación pública de calidad, inclusiva y continua.

«Los estudiantes de Bonao merecen estar hoy en las aulas, recibiendo clases sin interrupciones ni demoras.»

Añadió que “la garantía del derecho a la educación está por encima de cualquier interés particular o coyuntura circunstancial.”