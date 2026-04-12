“Háblame de cerca”, el nuevo y poderoso clamor del Grupo Grace

Santo Domingo, RD.- El reconocido Grupo Grace, integrado por los talentosos músicos y vocalistas David Lewis y Rafael Tejada, se encuentra promocionando su más reciente tema titulado “Háblame de cerca”, una poderosa oración cantada, el clamor de miles de personas que, en medio de la distracción y el ruido de tantas voces externas, han decidido volver a la voz de Dios en sus vidas.

“Háblame de cerca” nace desde ese anhelo profundo de intimidad con Dios, de escucharle sin interferencias, de volver al lugar donde su presencia es suficiente. Más que una propuesta musical, la canción la presentamos como una experiencia espiritual que invita a la reflexión, a la rendición y a reenfocar el corazón en lo eterno”, explicó Lewis.

En ese mismo tenor, Tejada explicó que la nueva propuesta musical, en género rock, con una carga emocional y congregacional, busca conectar con

una generación que, en medio del ruido, sigue teniendo sed de lo genuino; una declaración de dependencia espiritual, reconociendo que la voz viva del Padre, trae dirección, claridad y firmeza en tiempos de incertidumbre.

“Nuestro tema cuenta con la colaboración del reconocido grupo Kairo Worship, sumando así, una esencia fresca y una profundidad espiritual que fortalece el mensaje de la canción y amplía su alcance a nivel global”, afirmó Tejada.

A tan solo tres semanas de su lanzamiento, la canción ha superado el millón de visualizaciones y logró posicionarse en el YouTube Charts de la semana

“El tema ha tenido alcance internacional, impactando países como Venezuela, Estados Unidos, México, Colombia y Argentina, conectando con una generación que anhela volver a la presencia de Dios”, afirmó Lewis.

La esencia espiritual del mensaje

El video oficial de “Háblame de cerca”, fue desarrollado bajo los sellos de Altar Music y Camila Studio, quienes estuvieron a cargo de la producción y dirección creativa. Ambos equipos unieron su visión para capturar la esencia espiritual del mensaje, cuidando cada detalle visual y sonoro para transmitir intimidad, sencillez y profundidad, logrando una pieza que conecta directamente con el corazón de quienes la experimentan.

“El concepto del audiovisual gira en torno a la intimidad con Dios en medio del ruido. Se presenta un ambiente cercano, honesto y sin distracciones, donde la adoración fluye de manera natural. Más que una puesta en escena, el video busca sentirse como un momento real de encuentro, resaltando la necesidad de volver a escuchar la voz de Dios por encima de todo”, detalló Lewis.

Actualmente, el grupo se encuentra trabajando en su próximo álbum titulado “Que vuelva lo santo al altar” (QVLSA), un proyecto que marcará una nueva etapa en su sonido y mensaje. Este álbum reunirá canciones que nacen desde el altar, enfocadas en la restauración espiritual, la consagración y el regreso a la presencia de Dios, consolidando una propuesta musical con identidad clara y propósito eterno.

Planes futuros

Como parte de su proyección, Grupo Grace se prepara para una gira internacional en la que estarán visitando gran parte de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. A la par de este recorrido, el grupo continuará desarrollando nuevas producciones, colaboraciones y espacios de ministración, con el enfoque de seguir impactando vidas y levantar una generación que anhele la presencia de Dios por encima de todo.

Este lanzamiento reafirma la propuesta de Grupo Grace de llevar un mensaje genuino y espiritual a nivel global. Los interesados en seguir la carrera de esta importante agrupación pueden hacerlo a través de sus redes sociales: Instagram: @GrupoGrace; Youtube: GRUPO GRACE y Facebook- Grupo Grace.