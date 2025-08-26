Cantante cristiano Emanuel Marciag muestra su «Dependencia Total»

Santo Domingo, RD.- El cantante cristiano Emanuel Marciag, se encuentra promocionando su más reciente tema titulado «Dependencia Total», una poderosa canción en el género Worship, cuya lírica habla de que la verdadera fortaleza del ser humano no está en lo que puede lograr por sí mismo, sino en rendirse completamente a Dios.

«La canción invita a reconocer que sin su guía y poder, nuestra vida carece de sentido y dirección. Es un llamado a abandonar la autosuficiencia y abrazar la total confianza en aquel que sostiene todo», afirmó Marciag.

En ese mismo tenor, con «Dependencia Total» , exquisita propuesta musical de su autoría y arreglos de Mibsam Hernández, Marciag afirma que «la plenitud, la paz y la esperanza, sólo se encuentran cuando entendemos que nuestra dependencia no es una debilidad, sino la mayor expresión de fe y entrega a Dios”.

Una canción que es fiel a su filosofía musical, que se caracteriza por honrar y reconocer el poder y control absoluto de Dios en nuestras vidas.

«A través de mis letras y melodías, y con este estilo de adoración contemporánea, deseo dirigir la atención y el mérito únicamente a Dios, inspirando a cada persona a vivir una relación más profunda con el Padre y que Él forme parte de sus historias», explicó.

De igual manera, el joven cantautor externó que desea con su música, brindar una respuesta para la sociedad de hoy en día, no que se vuelva una tendencia, y para lograrlo, se auxilia de un hermoso audiovisual, realizado por Mibsam Producciones.

«El video es un momento de adoración, en vivo, junto a mi banda, con un enfoque congregacional. Más que intimar con la canción, quiero mostrar que depender de Dios es gritarlo en vivo, que todo lo que hoy tenemos o tendremos es por Él, porque esto no es solo para gritarlo en la habitación o dentro de 4 paredes, esto es para gritarlo al mundo», aseguró.

Planes futuros

Con respecto a sus planes futuros, Marciag adelantó que próximamente estará lanzando su tema titulado “Aceleramiento”.

«Por igual, mis planes están enfocados en continuar desarrollando mi carrera musical con otros lanzamientos y producciones que exalten a Dios. Estamos trabajando para realizar presentaciones en vivo y conciertos que permitan llevar este mensaje de “Dependencia Total” a diferentes lugares», comentó.

De igual manera, junto a su equipo, está trabajando un tour a nivel nacional, juntes y/o colectivos de adoración, en su municipio Los Alcarrizos, con la intención de llevar a Cristo a cada rincón, para así garantizar una sanidad en la sociedad.

«Nos estamos esforzando, para que esto no se quede en la República Dominicana, sino que también pueda ser llevado a cada país de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y demás naciones de todo el mundo», compartió.

En ese mismo tenor, Marciag reconoce que, más allá de su planificación, reconoce que todo está en las manos de Dios.

«Confío y dependo totalmente en que Él guiará cada paso y abrirá las puertas correctas en su tiempo perfecto», aseguró.

Trayectoria

«Emanuel Marciag es un joven que podido abrirse camino en la música únicamente por el favor y la gracia de Dios. Sin respaldo de un sello discográfico, ni grandes recursos económicos», confesó, de entrada.

También externó que ha tenido que trabajar con esfuerzo y fe para llevar adelante su ministerio musical.

«Mi historia refleja que, aun comenzando desde cero, con constancia, confianza y dependiendo de Dios es posible levantar un proyecto que impacte vidas».

Por último, confesó que «tiene como ejemplo la fama de Jesús, mientras más reconocido se hacía, más cercano y accesible era para la sociedad y los que lo rodeaban».

Los interesados en seguir la carrera de este dinámico y emprendedor artista, pueden hacerlo a través de sus redes sociales Instagram / Facebook y TikTok como Emanuel Marciag.