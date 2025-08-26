Víctor Pavón califica a Abinader como uno de los peores gobernantes de RD y América Latina

Santo Domingo.-El empresario y dirigente nacional del partido Fuerza del Pueblo (FP), licenciado Víctor Pavón, calificó hoy al presidente Luis Abinader como uno de los peores mandatarios que ha pasado por el país y Latinoamérica.

Esto, no solo por haber permitido con sus acciones incorrectas desde el gobierno que se detenga el progreso y el desarrollo de la República Dominicana, sino también porque, según Pavón, ha gobernado con la mentira y la manipulación.

Pavón dijo que Abinader será juzgado por la historia como el presidente que posibilitó el retroceso e impidió que la nación continuara con el ritmo de crecimiento acelerado que se había producido en el país en los gobiernos anteriores al suyo.

“Nosotros habíamos logrado un nivel de vida que se igualaba en cierta forma, al que se produce en los países desarrollados, pero gracias al presidente Abinader hemos retrocedido en el tiempo, ya que este es un gobierno incapaz, comprometido solamente con las élites en desmedro de la mayoría del pueblo y no tiene visión de progreso”, destacó.

Precisó que un presidente que no tenga como prioridad la distribución permanente de la energía a nivel nacional y que no busque mantener el real control del dólar, así como de los productos de la canasta familiar y los materiales de construcción es un gobernante falaz, nefasto e incoherente.

Indicó que gracias a las desastrosas administraciones de gobierno del PRM, la población cada día se da cuenta que la única manera de volver al progreso y retomar la ruta del desarrollo es cerrando filas con Leonel Fernández, quien se ha constituido en la esperanza nacional de salvación.

“Este gobierno incapaz ha llevado el país por el camino de la arrabalización, y el desorden, aparte de que no ha sido capaz de articular una política económica de dinamización de la economía con oportunidades para todos como sucedía en los anteriores gobiernos”, puntualizó.