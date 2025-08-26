DGA y HIT anuncian horario extendido en Puerto Río Haina

Santo Domingo, R.D.- La Dirección General de Aduanas (DGA) y HIT Puerto Río Haina, anunciaron la implementación del nuevo horario Extendido 24 horas en Puerto Río Haina de lunes a viernes; sábados hasta las 11:00 p. m. y domingos a requerimiento.

La entidad recaudadora afirmó que con esta medida habrá mayor fluidez en carga y descarga de las mercancías, lo que contribuye al descongestionamiento del puerto. Así como agilidad en la cadena de suministro, cumplimiento más eficiente de los compromisos comerciales y flexibilidad para planificar y despachar mercancías.

Con esta iniciativa, el país da un paso firme hacia su consolidación como el principal Hub logístico de la región, fortaleciendo su posición estratégica y ofreciendo mayor competitividad a las cadenas de suministro.

Además, se logran procesos más ágiles para la DGA, operadores logísticos y a los contribuyentes.

“La implementación del Horario Extendido en el Puerto Río Haina marca un antes y un después en la gestión logística nacional. Más que una ampliación de horario, es una medida estratégica que aporta ahorros tangibles, dinamiza la economía y consolida la visión de un sistema aduanero moderno”, expresó el director de DGA, Yayo Sanz Lovatón.

De su lado, Erik Alma, CEO de HIT, dijo que la iniciativa fortalece la competitividad nacional y consolida a la República Dominicana como un socio estratégico y confiable en el comercio internacional, capaz de atraer a empresas globales que eligen a nuestro país como centro de producción y distribución regional.

“Acciones como la que anunciamos hoy, constituyen un paso trascendental hacia la eficiencia y modernización de la logística nacional, plenamente alineadas con la misión y visión de HIT Puerto Río Haina como empresa operadora portuaria dominicana”, sostuvo el CEO de HIT.

Se recuerda que HIT Puerto Río Haina gestiona cerca del 500,000 TEUs de transporte marítimo, 34 mil vehículos y más de 8 millones de toneladas métricas de carga general suelta al año.