Organizaciones populares realizan velatorio-entierro frente a oficinas de Edenorte en Moca

Moca, Espaillat.– Ciudadanos, con el respaldo de organizaciones populares y comunitarias, realizaron este martes un velatorio y entierro simbólico frente a las oficinas comerciales de la empresa eléctrica Edenorte, en protesta por los prolongados apagones y el incremento en las tarifas del servicio.

Los manifestantes portaban un ataúd, ofrendas florales y pancartas con mensajes como “No queremos apagones”, “No al alza de la tarifa eléctrica” y “No al aumento de la comida”, expresando su rechazo a lo que calificaron como un abuso contra las familias de la provincia Espaillat.

La manifestación fue encabezada por el dirigente popular Juan Comprés (Guachy), conocido como El Peregrino de Moca, quien denunció que la población se siente abandonada ante un servicio eléctrico deficiente que, además de ser costoso, limita el desarrollo cotidiano y afecta gravemente la economía popular.

Comprés advirtió sobre la posibilidad de convocar un paro regional, luego de que agentes policiales dispersaran la protesta utilizando bombas lacrimógenas, lo que generó momentos de tensión en la zona.

“Estaremos convocando a la Coalición del Cibao para una huelga regional contra los abusos de Edenorte, en reclamo del cese de los apagones y de las tarifas abusivas”, declaró.

Los organizadores señalaron que, de no obtener respuesta a sus demandas, las protestas continuarán en distintos puntos de la provincia hasta que se escuche el clamor ciudadano.

Por Luis Ramón López