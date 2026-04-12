Fallece de un infarto el reconocido locutor mocano Danny Roja

Moca, Espaillat.– La madrugada de este domingo falleció el reconocido comunicador y locutor Danny Rojas, víctima de un infarto, hecho que ha causado profunda consternación en la comunidad mocana.

De acuerdo con información de allegados, Rojas había sufrido un primer infarto el pasado viernes, lo que obligó a practicarle un cateterismo en un centro de salud de Santiago. Sin embargo, pese a la intervención, el comunicador sufrió un segundo episodio cardíaco que le provocó la muerte en el Hospital Provincial Doctor Toribio Bencosme.

Danny Rojas, desarrolló una extensa trayectoria en la radio de Moca, donde laboró durante varias décadas, convirtiéndose en una voz reconocida y apreciada por la audiencia. En un momento de su vida, hizo una pausa en su carrera para radicarse en la ciudad de Nueva York, donde permaneció por varias décadas.

Hace aproximadamente dos años, regresó a su ciudad natal, retomando con entusiasmo su labor en los medios de comunicación. Desde entonces, conducía el programa “Los Clásicos del Domingo” a través de Radio Ideal, espacio que se transmitía cada domingo en horario de 3:00 a 4:00 de la tarde.

Asimismo, se desempeñó como voz comercial del canal Siembra TV-RD, formando parte del equipo de comunicación de esa empresa dirigida por el periodista Rafael Martínez. Cada sábado por sus redes sociales, Danny Rojas, tenía «Sábado del Recuerdo Mocano», donde recogía en fotos todo el pasado mocano con sus personajes llenos de historia.

El fallecimiento de Danny Rojas, ha dejado un profundo vacío en la clase profesional locutoril y en la población, que hoy lamenta su partida inesperada.

Familiares, amigos y colegas han expresado su pesar ante la pérdida de un hombre que dedicó su vida a la comunicación, dejando una huella imborrable en la radio mocana.

El velatorio se llevará a cabo en la funeraria municipal, a partir de las 9:00 de la mañana de este domingo, para luego darle cristiana sepultura en el camposanto del municipio de Moca.

Por Luis Ramón López