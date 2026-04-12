Astronauta de Artemis II destaca el amor de Cristo durante misión espacial

La histórica misión Artemis II no solo ha marcado un avance científico en la exploración espacial, sino también un momento de reflexión espiritual.

Desde el espacio, astronauta Victor Glover no solo ha cumplido con sus responsabilidades científicas, sino que también ha dado testimonio de su convicción en Dios como creador del universo.

Durante esta histórica misión, el astronauta destacó que la Tierra, vista desde la distancia, revela un diseño que, según sus palabras, apunta directamente a la obra divina.

Sus declaraciones han cobrado especial relevancia en el contexto de la celebración de la Pascua, donde enfatizó el mensaje de amor de Cristo y la unidad de la humanidad dentro de la creación.

En una rueda de prensa compartida por la NASA, Glover afirmó: “Puedo ver la Tierra como una unidad”, al tiempo que reflexionaba sobre la experiencia de observar el planeta desde el espacio.

Según destaca la web entrecristianos.com, el astronauta también comparó la Tierra con una “nave espacial” creada para albergar vida, subrayando la responsabilidad humana de cuidar el mundo.

“Nos ven en esta nave espacial muy lejos de la Tierra, pero ustedes también están en una nave espacial llamada Tierra”, expresó, reforzando una visión que combina ciencia, espiritualidad y ética ambiental.

Uno de los momentos más comentados de la misión ocurrió durante el domingo de Resurrección, cuando la tripulación despertó con música cristiana, incluyendo la canción “Good Morning”, interpretada por tobyMac junto a Mandisa. El propio artista compartió este detalle en sus redes sociales, destacando el papel de la fe en la vida cotidiana de los astronautas.

Glover ha sido claro al señalar que su fe no está separada de su vocación profesional. En medio de una misión compleja, ha orado públicamente por el éxito del viaje, evidenciando que la espiritualidad sigue teniendo un lugar incluso en los entornos más avanzados de la ciencia.

Su testimonio se inscribe en una tradición más amplia dentro del programa espacial estadounidense, donde varios astronautas han compartido su fe. Un ejemplo reciente es Barry Wilmore, quien en 2025 destacó la importancia de su relación con Dios durante una misión prolongada en la Estación Espacial Internacional.

La misión Artemis II se ha convertido así en una plataforma inesperada para difundir mensajes espirituales a escala global. Para Glover, ciencia y fe no son opuestas, sino complementarias cuando se reconoce a Dios como el origen de toda la creación.

Por Roberto Tiburcio