Diputado llama a dominicanos en el exterior a beneficiarse de la gracia navideña de 5,500 dólares

Santo Domingo, RD.- El diputado del exterior por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Cirilo Moronta, convocó a los dominicanos residentes en el exterior, con más de seis meses sin venir al país, a hacer uso de la histórica gracia navideña anunciada por el gobierno dominicano a partir del primero de diciembre hasta el 15 de enero del próximo año 2026.

El legislador Cirilo Moronta dijo que la suma histórica de 5 mil 500 dólares anunciada por la Dirección General de Aduanas y por autorización expresa del presidente Luis Abinader Corona es una evidencia clara y precisa de que el primer mandatario agradecer a la población dominicana residente en el exterior sus aportes a la economía dominicana y mantener los lazos con su país natal.

El representante legislativo perremeista advirtió a los beneficiarios a circunscribirse con lo establecido en la disposición de la Dirección General de Aduanas donde se indica que “la facilidad aplica tanto para los nacionales dominicanos que ingresen al país tanto por vía aérea como por la marítima, siempre que el valor FOB de los bienes transportados no sea superior al monto establecido ni artículos en cantidades comerciales”.

Agradeció al presidente Luis Abinader por continuar generando numerosas y significativas acciones en favor de los dominicanos en el exterior, lo que demuestra su interés de que todos los ciudadanos nacionales, sin importar dónde se encuentren, sean beneficiarios de los propósitos gubernamentales de lograr calidad de vida para estos.

“Nos alegramos mucho, nos llena de profunda satisfacción la disposición gubernamental de otorgar una gracia navideña a nuestros conciudadanos residentes en el exterior, por eso hacemos un llamado a estos a aprovechar dicha gracia navideña”, finalizó diciendo el diputado oficialista Cirilo Moronta.