Huelga de 24 horas paraliza gran parte de las actividades en Moca

Moca, Espaillat.-El municipio de Moca, uno de los principales centros productivos agropecuarios del país, amaneció este lunes bajo una huelga general de 24 horas que ha paralizado cerca del 70 % de sus actividades cotidianas.

Desde tempranas horas, el comercio del casco urbano permanecía mayormente cerrado. Tiendas, establecimientos de servicios y negocios informales detuvieron sus operaciones, generando un ambiente poco habitual en las calles.

De igual forma, las escuelas y colegios reportaron una asistencia mínima de estudiantes, mientras que el tránsito vehicular se redujo de manera significativa. La presencia de personas en las principales vías y espacios públicos también fue escasa, reflejo del alto nivel de apoyo a la convocatoria.

De acuerdo con organizaciones comunitarias y dirigentes sociales, la protesta responde al descontento acumulado por la falta de respuesta gubernamental en temas clave como políticas sociales efectivas, dinamización económica, desarrollo comunitario, seguridad ciudadana, combate a la corrupción y el incremento sostenido del costo de la vida.

Los convocantes, el Frente de Lucha Unidad y Progreso (FLUP), Movimiento Popular de Moca y la Coalición del Cibao, entre otras entidades, señalan que la población de Moca, ha decidido “levantar su voz” ante lo que consideran incumplimientos y carencias que afectan directamente a las familias trabajadoras, a los productores agropecuarios y a la economía local.

“La huelga de hoy expresa una realidad innegable, Moca se levanta. La gente está cansada de promesas incumplidas y de una situación social y económica que se hace cada vez más difícil”, afirmó Juan Comprés (Guanchy), representante de uno de los movimientos que impulsan la jornada de protesta en Moca.

Las autoridades locales se mantienen monitoreando el desarrollo del paro, mientras que diversos actores sociales hacen un llamado al diálogo para buscar soluciones concretas y urgentes a las demandas expuestas por la comunidad mocana.

La jornada continua en un ambiente de tensión, pero sin incidentes mayores reportados hasta el momento, mientras el municipio permanece prácticamente detenido y fuertemente militarizado.

Por Luis Ramón López