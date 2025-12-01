Leonel afirma apoyo masivo a “Marcha del Pueblo” refleja creciente descontento ciudadano

Santo Domingo.-El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), doctor Leonel Fernández, encabezó este domingo la “Marcha del Pueblo”, una movilización que reunió a miles de ciudadanos y simpatizantes en una demostración masiva de participación cívica y expresión popular y democrática.

Durante su intervención, Fernández, afirmó que la impresionante asistencia reflejó el descontento creciente de amplios sectores de la población, que se manifestaron de manera pacífica y ordenada en reclamo de mayores garantías sociales, respeto a los derechos ciudadanos y mejores condiciones de vida.

El líder político enfatizó que la masiva participación es un claro termómetro social que refleja la preocupación ciudadana por los problemas que afectan al país, incluyendo la inseguridad, el costo de la vida y el acceso a servicios esenciales.

“El día de hoy, la marcha fue una expresión ejemplar de civismo y compromiso del pueblo dominicano. No marchamos contra nadie, sino a favor de los derechos, la dignidad y el bienestar de nuestra gente”, expresó el líder político ante la multitud congregada.

El expresidente de la República deploró el aumento en los precios de los productos de primera necesidad, mientras consideró que el poder adquisitivo de los dominicanos ha disminuido.

Según Fernández, esto se debe a una volatilidad de la tasa de cambio, “empezamos con 56 57 pesos por dólar y ya nos estamos aproximando a 65 pesos por dólar”. Comparó esta situación con los años 2003 y 2004, y dijo que “vamos en el mismo camino”.

“Sin temor a equivocarnos, podemos decir que el gobierno está en bancarrota. El 52% de las obras de estructuras iniciadas por este gobierno están hoy paralizadas”, dijo Leonel, ante la multitud que se encontraba en la avenida México con Jacinto de la Concha.

Fernández, también agradeció a todos los participantes por su respaldo y por mantener viva la esperanza de un futuro más equitativo.

“A todos los que participaron, mi gratitud. Su presencia reafirma que la esperanza está viva y que juntos seguiremos trabajando por un país más justo, más seguro y próspero”, señaló.

La Fuerza del Pueblo, calificó la marcha como un hecho trascendente ciudadano que evidencia la determinación del pueblo dominicano de hacer escuchar su voz en defensa de sus reivindicaciones sociales y de un país con mayores oportunidades para todos.

La actividad concluyó en un ambiente de orden, entusiasmo y firme convicción democrática, reafirmando el compromiso de la organización política y sus seguidores con la construcción de una República Dominicana más inclusiva y solidaria.

Por Luis Ramón López