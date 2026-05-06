SNTP entrega nuevos carnets con código QR a miembros de filial de Villa Altagracia

Villa Altagracia, San Cristobal.-En un significativo acto celebrado en el Palacio Municipal de esta demarcación, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), hizo historia con su proceso de modernización institucional al hacer entrega de las nuevas credenciales dotadas con el sistema QR a los miembros de la filial de Villa Altagracia.

La actividad estuvo encabezada por el secretario general nacional del SNTP, Manuel de Jesús Ureña Ángeles, quien destacó que esta iniciativa forma parte del Plan Nacional de Carnetización. Este programa busca dotar a cada afiliado de una herramienta de identificación moderna y segura, que respalde la labor de los comunicadores que se arriesgan diariamente en las calles para cumplir con el deber de informar.

Filial pionera en regularización

Villa Altagracia, se distinguió como la primera filial del país en completar su proceso de regularización. Los miembros aprovecharon la gracia otorgada por el Comité Ejecutivo Nacional, la cual permitió a los trabajadores de la prensa ponerse al día en el pago de sus cuotas mediante un pago único de RD$1,500.00, garantizando así el acceso inmediato a su documentación.

Durante la jornada, recibieron sus carnets de manera presencial los comunicadores Carlos Báez, secretario general local, Viviana Gutiérrez, Alejandro Fidel Francisco y Roberto Emiliano Navarro. El resto de las credenciales fueron entregadas a la directiva local para su posterior distribución entre la membresía.

Respaldo de la directiva SNTP

El evento contó con una destacada representación de la dirigencia nacional del gremio, incluyendo a César de la Cruz, secretario de Finanzas; Rigoberto Martes, secretario de Deportes; y Mario Lara, presidente de la filial del Distrito Nacional, lo que subraya la importancia estratégica de esta entrega.

Por su parte, Carlos Báez, secretario general de la filial de Villa Altagracia, expresó su profundo agradecimiento hacia Manuel Ureña por desplazarse personalmente al municipio. «Estas credenciales son una herramienta de gran utilidad y seguridad para el ejercicio de nuestra labor periodística en el terreno», puntualizó Báez.

Con esta entrega, el SNTP, reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y la protección de los trabajadores de la prensa en toda la geografía nacional.

Por Luis Ramón López