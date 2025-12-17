SNTP Jarabacoa juramenta nueva directiva para el período 2025-2027

Jarabacoa.-El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), filial Jarabacoa, dejó formalmente juramentada su nueva directiva, la cual estará encabezada por el periodista José Odalis Payano, quien asume como secretario general para el nuevo período institucional 2025-2027.

El acto de juramentación contó con la presencia de una destacada delegación nacional del SNTP, integrada por Manuel Ureña, secretario general Nacional; Rigoberto Castro, secretario de Deportes Nacional; Mario Antonio Lara Valdez, secretario general del SNTP del Distrito Nacional y la doctora Rosa Medina de Ureña.

Asimismo, participaron Jorge Morel, secretario general del SNTP La Vega; Daniel Araujo, presidente de la Comisión Electoral; junto a Ilkania Domínguez y Veroly Batista, quienes respaldaron el proceso institucional y democrático del gremio.

La actividad reunió a comunicadores, periodistas y colaboradores de distintos medios del municipio de Jarabacoa, quienes resaltaron la importancia de fortalecer la unidad gremial, la ética profesional y la defensa del libre ejercicio periodístico en la región.

Durante el encuentro se destacó la trayectoria, el compromiso y la responsabilidad de la nueva directiva, así como los retos que enfrenta el sector de la comunicación en los actuales escenarios sociales y tecnológicos. En ese sentido, se reafirmó el compromiso del SNTP con la formación continua, la institucionalidad y la protección de los derechos de sus miembros.

Al término de la ceremonia, los presentes compartieron una cena navideña, en un ambiente de confraternidad y reflexión, marcando el inicio de una nueva etapa de renovación y trabajo conjunto para el fortalecimiento del gremio periodístico en Jarabacoa.

Integrantes nueva directiva SNTP filial Jarabacoa

Conforman la nueva directiva del SNTP, filial Jarabacoa, 2025-2027, José Odalis Payano, como secretario general; Fabio Bolívar Hernández, secretario de Organización; Iván Durán, secretario de Finanzas; Kairo Manuel Álvarez, secretario de Comunicación; Elsa Cristina Bueno, secretaria de Educación; Julio César Durán, secretario de Quejas y Conflictos

También la integran José Luis Rodríguez, secretario de Actas y Correspondencias; José Julio Durán Vargas, secretario de Deportes; José Antonio Paulino, presidente del Comité Disciplinario; Erick Durán, Prensa y Propaganda; Carlos Espinosa, Medio Ambiente, Jacqueline Sierra, Primer Vocal, Cristhian Rodríguez, Segundo Vocal, Santiago Trinidad, Asesor y como miembros Alberto Guzmán, Fernando Tiburcio.

Por Luis Ramón López