Indotel e INDEX acuerdan fortalecer inclusión digital y educación financiera de diáspora dominicana

Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) suscribieron un acuerdo de colaboración interinstitucional orientado a fortalecer las capacidades digitales, educación financiera y la inclusión tecnológica de la comunidad dominicana residente en el exterior.

El convenio fue rubricado por el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, y la directora ejecutiva del INDEX, viceministra de Relaciones Exteriores para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, embajadora Celinés Toribio, como parte de una estrategia conjunta para ampliar el alcance de los programas de alfabetización digital y tecnológica de la diáspora.

A través de este acuerdo ambas instituciones desarrollarán mecanismos de cooperación técnica, académica, tecnológica y de comunicación pública, enfocados en áreas como competencias digitales, educación financiera para el uso de medios digitales en el envío de remesas, ciberseguridad, pensamiento crítico frente a la desinformación y acceso equitativo a oportunidades de formación virtual.

Durante la firma del convenio, Gómez Mazara resaltó el papel determinante de la diáspora dominicana en la economía y la identidad nacional, y en ese sentido, reafirmó el compromiso del Gobierno de fortalecer los vínculos con los dominicanos residentes fuera del país mediante políticas públicas orientadas a la inclusión digital, la visibilidad institucional y la reducción de la brecha tecnológica.

“Los dominicanos en el exterior siempre han estado presentes en la memoria, en la familia y en la construcción de este país”, dijo Gómez Mazara.

Asimismo, subrayó que en el aspecto macroeconómico los indicadores establecen que los dominicanos y dominicanas del exterior habrán de representar este año el 12% del PIB en lo que respecta al tema de remesas.

“Los dominicanos y dominicanas del exterior representarán este año el 12 % del PIB en lo que respecta a las remesas; el año pasado fue un 10.5 %. Eso significa que el corazón de la economía dominicana late en la misma dirección en que laten los dominicanos que viven fuera del país.”, afirmó.

De su lado, Toribio destacó que la importancia de los dominicanos en el exterior y detalló que este acuerdo responde al mandato constitucional de fortalecer los vínculos, así como lograr una mayor integración nacional.

“Hoy no estamos aquí solo para firmar un acuerdo, estamos aquí para garantizar que los dominicanos de allá tengan las mismas oportunidades que los de aquí”, puntualizó.

El Indotel aportará asistencia técnica, contenidos formativos, materiales educativos y, cuando sea necesario, equipamiento tecnológico, en el marco de sus programas de inclusión digital y de su Plan Bianual de Proyectos de Desarrollo.

Por su parte, el INDEX se encargará de la difusión, articulación comunitaria y acompañamiento de los beneficiarios en las comunidades dominicanas del exterior, utilizando su red de oficinas y vínculos con organizaciones de la diáspora.

El acuerdo también contempla la producción y difusión de campañas educativas y materiales audiovisuales, así como la promoción de una ciudadanía digital responsable y el fortalecimiento de los vínculos culturales y de codesarrollo entre la diáspora y República Dominicana.

La alianza se enmarca en las políticas públicas de acceso universal a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como en los lineamientos del Ministerio de Relaciones Exteriores para reforzar la protección, integración y participación de los dominicanos en el exterior en los procesos de desarrollo nacional.

El convenio tendrá una vigencia de dos años, con posibilidad de renovación, y servirá de base para la formulación de planes de trabajo, proyectos específicos y acuerdos complementarios que permitan maximizar el impacto de las acciones conjuntas en beneficio de la diáspora.

En acto acompañaron al presidente del Indotel su directora ejecutiva, Julissa Cruz; el director de Gestión Humana, Juan Liranzo; el director de despacho de Presidencia, Alfredo López Ariza, entre otros colaboradores de la institución.

Por parte del INDEX también estuvieron presentes: José Miguel Zabala, director de Vinculación y Codesarrollo del MIREX; Henry Manuel Herrera Herrera, coordinador de Política Exterior en el Viceministerio para las Comunidades Dominicanas en el Exterior; Fredrick Rosario, encargado del Departamento Jurídico del INDEX; Angela Luna, secretaria ejecutiva del Viceministerio para las Comunidades Dominicanas en el Exterior; y Nicole Medina, asesora de Comunicaciones del INDEX.