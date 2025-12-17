Víctor Pavón afirma alcaldesa Betty Gerónimo violenta Ley de Compra y Contrataciones

Santo Domingo Norte.- El aspirante a alcalde por esta demarcación, empresario Víctor Pavón, aseguró este miércoles que la Alcaldía que preside, Betty Gerónimo violenta la Ley de Compra y Contrataciones Públicas al fraccionar las compras mayores con el objetivo de evadir los procesos administrativos de adjudicación y de esa forma favorecer a los allegados y dirigentes del PRM-

Pavón, quien es integrante de la Dirección Central de FP, dijo que en el sistema financiero municipal el desempeño de la Alcaldía ha pasado del lugar tres al diecinueve, lo que evidencia falta de transparencia en la ejecución del presupuesto participativo.

“Pedimos a la Liga Municipal y a la Cámara de Cuentas que intervenga la Alcaldía para que se pueda regularizar y evitar el colapso total de los servicios”, expresó.

Señaló que la Alcaldía ha abandonado totalmente al municipio, olvidándose de la limpieza de las 64 cañadas que existen y del arreglo de las calles y de las avenidas que están arrabalizadas y tienen más hoyos que un guayo.

Asimismo, indicó que los cementerios han dejado de ser el santo campo destinado para darle el último adiós a nuestros seres queridos, debido a que están siendo utilizados para realizar atracos, violaciones y prostitución, así como también se han convertido en puntos de distribución de drogas,

“Da pena y vergüenza que la Alcaldía haya abandonado a los munícipes de SDN”, acotó.

Precisó que en el 2028 cuando él se convierta en el alcalde más votado de SDN, pondrá en ejecución un amplio plan de acción que comenzará con la modernización del vertedero de Duquesa, para lo cual establecerá una moderna planta de tratamiento para el reciclaje.

Pavón fue entrevistado en el programa matinal Buenos Días Santo Domingo Norte, que produce el periodista José Lahoz, SDN.

Por Francis Pérez