Manuel Ureña, electo como nuevo secretario general del SNTP

Santo Domingo.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) escogió su nueva directiva para el periodo 2025-2027, resultando electo como secretario general Manuel Ureña.

El boletín preliminar con el 91.90 % de los votos computados fue presentado por Ramon -Tito- Ramírez, presidente de la Comisión Electoral, quien informó que la Plancha No. 1, ganadora, obtuvo un total de 1,638 votos.

En las votaciones participaron 2,168 miembros, de los cuales hubo 2,047 votos válidos. La Plancha No. 2 alcanzó 409 votos, mientras que se registraron 121 votos nulos.

En la filial del Distrito Nacional, también resultó ganadora la Plancha No. 1, encabezada por Mario Lara, con un total de 243 votos frente a los 137 obtenidos por la Plancha No. 2.

El candidato a la secretaría general, Félix Rubio, reconoció el triunfo de su contrincante Mario Lara de la Plancha No. 1, mostrando satisfacción por el desarrollo de las votaciones, que —según expresó— “se llevaron a cabo en un ambiente ordenado y con gran concurrencia”.

Manuel Ureña, nativo de Moca, es comunicador social con más de 30 años de trayectoria en la radio. Ha trabajado como coordinador y productor en el Circuito COC Radio, además de desempeñarse como presentador de eventos y asesor en comunicaciones.

Integrantes de la plancha ganadora

Estará encabezada por Manuel Ureña, secretario general; Johanna Benoit, subsecretaria general; Adán Cadena, secretario de organización; César de la Cruz, finanzas; Edwin L. Gómez, actas y correspondencia; Julio Lluberes, educación; Rigoberto Castro, deportes y recreación; Aracelis Peña, reclamos y conflictos; Eddy Arias, asuntos sociales y medio ambiente; Miguel Lugo, comunicaciones; Estefani Martínez, equidad y género; Corpus Montero, derechos

El Tribunal Disciplinario estará presidido por Fidias García C., con Hilario Soler como secretario, y como suplentes Cecilio Reyes, Félix Julio Gil y Juan Carlos Facenda. El Consejo de Comisarios lo encabeza Víctor Peña como presidente, Hamlet Mota como secretaria y Juan C. Rosario como vocal.

Integrantes de la filial del Distrito Nacional

Estará integrada por Mario Lara, secretario general; Janet Báez, secretaria de organización; Yomary Ynoa, finanzas; Vargavila Riverón, educación; Miguelina Cruz, comunicación; Daylin de la Cruz, reclamos y conflictos; Maxhkil Figueroa, actas y correspondencia; y como vocales, Kaming Rosario y Luis Manuel Raposo; Julio Benzant como comisario.

El Tribunal Disciplinario estará presidido por Felipe Montilla, con Ana Belkys Payano y Maxlenny de los Santos como miembros.

Por Luis Ramón López