Lusianny Hierro encabeza Plancha Unitaria a la secretaría general del CDP Espaillat

Moca, Espaillat.-Lusianny Hierro, encabeza la Plancha Unitaria que aspira dirigir la secretaría general del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), seccional Espaillat, en las elecciones pautadas para el viernes 29 del presente mes de agosto.

Hierro, reconocida profesional del periodismo, presentó un equipo de trabajo integrado por comunicadores de amplia trayectoria en la provincia, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad del gremio y ampliar los espacios de formación y representación para sus miembros.

En la plancha la acompañan Nicolás Arroyo Ramos, actual secretario general, quien pasará a desempeñar el cargo de asesor, y Corpus Cristian Rodríguez, como secretario de Organización.

Asimismo, la nómina incluye a Joan Mendoza, como secretario; Cesarin Reyes, en calidad de tesorero; Leander Guzmán, quien fungirá como encargado de Relaciones Públicas, y Bielka Hernández, en la posición de vocal.

Las elecciones internas del CDP Espaillat, correspondientes al período 2025-2027, se desarrollarán bajo la organización de la Comisión Electoral, presidida por Miguel Ángel Arroyo Ramos.

Con la conformación de la Plancha Unitaria, los periodistas de la provincia buscan garantizar un proceso democrático, participativo y de consenso en favor del fortalecimiento institucional del gremio.

Por Luis Ramón López