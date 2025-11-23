SNTP filial Espaillat impulsa formación en valores comunicacionales en estudiantes

Moca, Espaillat.-El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), filial Espaillat, reafirmó su compromiso como instrumento formador de valores, conocimientos y desarrollo integral de las nuevas generaciones, al coordinar una jornada de capacitación dirigida a estudiantes del Liceo Eladio Peña de la Rosa.

La iniciativa, impulsada por el secretario general de la filial, comunicador Wilfrido Pérez, se llevó a cabo en estrecha colaboración con la dirección del centro educativo, encabezada por el licenciado Aridio Rosario, quien destacó la importancia de este tipo de actividades para fortalecer las habilidades expresivas y el liderazgo juvenil.

Durante la jornada, los estudiantes participaron en la conferencia “Dominio Escénico y Cuidado de la Voz”, impartida por el periodista Miguel Ángel Arroyo Ramos, quien compartió técnicas fundamentales para mejorar la expresión oral, la seguridad al hablar en público y el manejo adecuado de la voz como herramienta profesional y académica.

Arroyo Ramos, abordó temas como postura, respiración, proyección vocal, control de nervios y claridad en el mensaje, ofreciendo a los jóvenes estrategias prácticas para potenciar sus competencias comunicacionales.

El secretario general del SNTP Espaillat, Wilfrido Pérez, resaltó que esta actividad forma parte del compromiso del gremio con la educación y la formación continua, buscando sembrar valores, motivación y herramientas que contribuyan al desarrollo personal y comunitario.

Por su parte, el director del liceo, licenciado Aridio Rosario, agradeció al SNTP, la iniciativa y destacó el impacto positivo que este tipo de conferencias tiene en la preparación de los estudiantes para futuros retos académicos y profesionales.

Con esta acción, el SNTP Filial Espaillat, reafirma su rol social como aliado del crecimiento juvenil y promotor de una comunicación responsable, ética y transformadora.

Por Luis Ramón López