Internos de la cárcel Las Parras serán clasificados según el delito cometido y la reincidencia

Santo Domingo, RD.- Los internos del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras serán clasificados de acuerdo con el delito cometido, la frecuencia delictiva y su condición judicial, como parte de un nuevo modelo de gestión penitenciaria orientado a garantizar la rehabilitación efectiva y la convivencia segura.

Así lo informó Roberto Santana, titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), quien explicó que el proceso permitirá identificar si un privado de libertad es primario o reincidente, así como el tipo de delito por el que fue condenado, lo que facilitará la elaboración de planes de rehabilitación individualizados.

“Eso nos ayudará a hacer un plan de rehabilitación individualizado y también a clasificarlo según el delito”, indicó.

El funcionario destacó que esta clasificación evitará que convivan en un mismo espacio internos con perfiles delictivos muy distintos, una medida clave para reducir riesgos y favorecer la reinserción.

“No poner a convivir a un reincidente con una persona que está presa por primera vez, ni a un condenado por delito de sangre con otro que ha cometido una infracción menor”, precisó.

Educación, trabajo y disciplina supervisada

Como parte del proceso, cada interno recibirá un plan de actividades y formación. Santana explicó que los privados de libertad que sean analfabetos deberán cumplir entre 5 y 8 meses de alfabetización obligatoria, además de asignárseles labores productivas dentro del centro. “Usted pinta, usted arregla, usted cocina, usted hace las veces de mozo…”, expresó.

Todas estas tareas serán supervisadas por un personal especializado formado en el Instituto Superior de Estudios Penitenciarios y Correccionales, dirigido por Gladys Sánchez.

Prohibición de celulares para evitar delitos desde el penal

Santana anunció también que, para prevenir acciones delictivas organizadas desde el centro, se prohibirá el uso de teléfonos celulares, tanto para los internos como para el personal de seguridad.

Proceso tras el traslado de los primeros 300 internos

En relación con el traslado de los primeros 300 privados de libertad desde la cárcel de La Victoria, el titular de la DGSPC detalló que los internos fueron recibidos por un equipo multidisciplinario integrado por médicos, psicólogos, educadores y abogados, encargados de levantar un perfil individual completo.

“Se levantará de manera detallada ante quién estamos”, explicó.

Personal seleccionado mediante concurso y vinculado a la comunidad

Santana resaltó que el personal del CCR Las Parras fue seleccionado mediante concursos públicos, sin apadrinamiento político ni vínculos familiares con autoridades.

“Aquí no se usó colocar a un hermano, ni al primo de ninguna autoridad, sino en base a requisitos”, afirmó.

En total, se realizaron siete convocatorias públicas para integrar el equipo de médicos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores y abogados requeridos por el centro.

El funcionario destacó además el apoyo del Ayuntamiento de Guerra y de otros ocho gobiernos locales como Bayaguana, Boyá, Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, Boca Chica, La Caleta, San Luis y Hato Viejo, para identificar candidatos y garantizar que el personal provenga directamente de la comunidad.

“Eso permite que la comunidad no solo se beneficie con empleo, sino que también vigile el comportamiento del personal, dentro y fuera del centro”, puntualizó Santana.

Por Roberto Tiburcio