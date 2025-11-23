Embajador de Brasil revela nación es tercer mayor inversionista en República Dominicana

Santo Domingo. – Brasil, décima economía del mundo con un PIB de US$2.18 billones en 2024 y una participación en organismos como BRICS, G20 y Mercosur, presentó esta semana, a través de su embajador en República Dominicana, un panorama actualizado del desempeño económico del país sudamericano y las oportunidades concretas para expandir el comercio y la inversión bilateral.

El análisis, sustentado en datos recientes del Banco Mundial, Comexstat y el Banco Central, reafirmó que Brasil continúa como la décima economía del mundo, fue realizado en un encuentro organizado por la Cámara de Comercio Dominico-Brasileña, ante líderes empresariales y representantes del sector económico nacional.

Esta robustez macroeconómica —sumada a su diversificada matriz exportadora— consolida a Brasil como uno de los actores más influyentes del hemisferio.

Crecimiento intercambio y oportunidades para la República Dominicana

Durante su intervención, el embajador Carlos Perez, destacó que el intercambio comercial entre ambos países experimenta un dinamismo creciente, con un marcado incremento tanto en importaciones dominicanas desde Brasil como en las exportaciones locales hacia ese mercado.

Según los datos presentados, las importaciones dominicanas desde Brasil crecieron un 32.8% entre 2022 y 2025, impulsadas especialmente por productos como arroz, tableros de fibra de madera, buldóceres y papel/cartón.

Por su parte, las exportaciones de la República Dominicana hacia Brasil tuvieron un aumento acumulado del 52.2% en el mismo período, destacándose rubros de alto valor agregado como instrumentos médicos (41.8%), adhesivos y suturas estériles (32.6%) y aparatos eléctricos (5.5%). Esto confirma la creciente presencia del país en cadenas de valor industriales y de manufactura avanzada.

“Este ritmo de crecimiento abre una ventana de oportunidades para sectores como manufactura médica, agroindustria, productos plásticos, dispositivos eléctricos y servicios logísticos”, aseguró el diplomático, subrayando la importancia de mantener una relación estratégica sostenida por cooperación tecnológica, innovación e inversiones recíprocas.

Brasil: un socio clave en inversión extranjera directa

El embajador también reveló cifras relevantes sobre la presencia brasileña en la economía dominicana. Brasil pasó a ocupar en 2024 la tercera posición como fuente de inversión extranjera directa en el país —y la quinta acumulada entre 2010 y 2025, con US$2,579 millones.

Esta inversión, señaló, se concentra en sectores como energía, infraestructura, manufactura y servicios de ingeniería, áreas en las que Brasil mantiene una sólida reputación técnica y empresarial.

Una agenda binacional más amplia para 2025

El encuentro resaltó que, además del comercio, la cooperación entre ambas naciones puede ampliarse a temas como educación técnica, innovación agrícola, energías renovables, movilidad eléctrica, turismo y economía creativa.

“Las empresas brasileñas han consolidado presencia en sectores donde la República Dominicana busca expandir su oferta exportadora y mejorar su capacidad logística. Para 2025, veremos oportunidades claras en energía renovable, movilidad eléctrica, agroindustria y soluciones tecnológicas aplicadas a la producción”, señaló el diplomático.

Un llamado estratégico al sector privado dominicano

El presidente de la Cámara de Comercio Dominico-Brasileña, Leonel Castellanos Duarte, indicó que el análisis del embajador “reafirma que Brasil es un mercado prioritario y una puerta para la expansión dominicana hacia Sudamérica”.

Añadió que la Cámara desarrollará una agenda 2025 orientada a abrir espacios para misiones comerciales, rondas de inversión y cooperación técnica.

La actividad concluyó con el compromiso de ambas partes de dinamizar el comercio bilateral, diversificar la matriz exportadora dominicana y fomentar proyectos conjuntos que eleven la competitividad regional.

El presidente de la Cámara de Comercio Dominico-Brasileña, Leonel Castellanos Duarte, expresó que esta presentación marca “un paso fundamental para elevar el nivel de diálogo empresarial y promover una agenda de negocios más ambiciosa, realista y estratégica”.

Asimismo, valoró el compromiso de la misión diplomática brasileña para articular iniciativas que fortalezcan la competitividad y la diversificación de ambas economías.