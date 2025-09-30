SNTP juramenta nuevo Comité Ejecutivo Nacional y Filial del del Distrito Nacional

Santo Domingo.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) juramentó su nuevo Comité Ejecutivo Nacional y la Filial del Distrito Nacional para el período 2025-2027, bajo el lema: “La prensa libre y responsable, pilar de la democracia y del buen hacer periodístico”.

El nuevo Comité Ejecutivo Nacional del SNTP estará presidido por Manuel Ureña Ángeles, quien asume como secretario general nacional, acompañado de un equipo comprometido con la unidad, la ética y la defensa de los derechos de los trabajadores de la comunicación.

Mientras que el Comité Ejecutivo del SNTP en el Distrito Nacional, estará presidido por Mario Antonio Lara Valdez, como secretario general.

La ceremonia celebrada en el Salón Durán Bracho del Colegio Médico Dominicano, contó con la presencia de destacadas personalidades del ámbito gremial y nacional, entre ellos el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega; el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Aurelio Henríquez y el presidente electo del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Luis Pérez.

También, el presidente de la Comisión Electoral del SNTP, Ramón Tito Ramírez; el diputado Tobías Crespo y Joaquín Balaguer hijo, quienes junto a dirigentes sindicales, invitados especiales y filiales del país dieron realce al acto.

En sus palabras, el ministro de Trabajo, doctor Eddy Olivares Ortega, resaltó la importancia de pertenecer a los gremios, de organizarse y de recibir apoyo como trabajadores de la prensa, reconociendo al SNTP como un espacio esencial para el fortalecimiento de la democracia y los derechos laborales.

El secretario general nacional saliente, José Guzmán Beato, destacó durante su discurso los avances logrados en su gestión, entre ellos la creación y rescate de filiales en distintas provincias del país y la defensa constante de los miembros del sindicato.

Asimismo, exhortó a Manuel Ureña y Luis Pérez, dar continuidad al programa especial de titulación en alianza con la Universidad APEC, orientado a fortalecer la preparación académica de los trabajadores de la prensa.

En su discurso de toma de posesión, Ureña Ángeles, anunció importantes iniciativas para el fortalecimiento institucional del SNTP, entre ellas:

La digitalización del padrón del sindicato, como parte de la modernización y transparencia del gremio.

La realización de una rifa para los miembros del SNTP el próximo 21 de diciembre, con el objetivo de brindar apoyo y reconocimiento a la membresía.

La creación de una comisión organizadora de un torneo de golf, con miras a captar recursos que fortalezcan las finanzas y proyectos del sindicato.

Ureña también afirmó que su gestión estará marcada por la búsqueda constante de la unidad interna y por mantener el apoyo empático que durante años han recibido los trabajadores de la prensa, señalando que “este sindicato seguirá siendo el hogar de la solidaridad, la lucha y la dignidad de quienes ejercemos el periodismo”.

El acto incluyó un momento de gran emotividad, cuando la filial del SNTP en Peravia-Baní entregó un reconocimiento a José Guzmán Beato por su entrega y valioso aporte a la prensa nacional durante su gestión. Este gesto fue recibido con aplausos de pie por los presentes, quienes destacaron su legado de lucha, dignidad y compromiso con los trabajadores de la prensa.

Por Luis Ramón López