SELECTA_RD reconoce al Centro Cultural Banreservas

Santo Domingo.- Como parte del programa de reconocimientos que realiza SELECTA_RD a instituciones y personas que promueven la investigación, el fomento y el desarrollo de la artesanía en el país fue galardonado el Centro Cultural Banreservas, una entidad sin fines de lucro que gestiona aportes al desarrollo del arte y la cultura.

Este centro, que fue inaugurado el 31 de enero de 2013, se encuentra ubicado en la Ciudad Colonial, en el edificio que fungió como una de las cinco casas del adelantado español Francisco de Garay, construida en el año 1506.

La entrega de la estatuilla se llevó a cabo al concluir la conferencia, “Retos de la artesanía ante la Inteligencia Artificial” dictada por el maestro costarricense Gustavo Cortés. Los organizadores, en representación de la Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD) y SELECTA_RD resaltaron la trayectoria del Centro Cultural Banreservas, la valiosa gestión de su actual gerente y el equipo técnico que le acompaña.

Valentín Guerrero, creador y curador de SELECTA_RD, al leer la inscripción grabada en el galardón, expresó que se reconoce al Centro Cultural Banreservas por sus aportes a la investigación y la promoción de la artesanía como patrimonio cultural de la República Dominicana.

“La Familia Banreservas debe sentirse orgullosa del alto nivel, la calidad de la oferta cultural y los servicios que brinda este centro a la ciudadanía, además de la gran apertura y compromiso con los artistas, escritores, artesanos, cineastas y gestores culturales de todas las áreas que son dignamente atendidos aquí”, indicó.

Por su parte, Mijaíl Peralta, gerente del Centro Cultural Banreservas, al recibir el reconocimiento, expresó que recibían la estatuilla con humildad. Señaló que, aunque no buscan reconocimientos, lo valoran como tal y lo colocarán en un lugar destacado de la oficina.

“Nosotros estamos para dar servicio a los trabajadores del arte y la cultura en todas las áreas. Seguiremos apoyando iniciativas como SELECTA_RD porque buscan el bienestar de los artesanos y la puesta en valor de la artesanía nacional. Agradecemos el gesto y nos reiteramos dispuestos a colaborar, dentro de nuestras posibilidades, con toda acción encaminada a la protección y difusión de las distintas expresiones del arte y la cultura del país”, concluyó.

Este 2025, la exposición SELECTA_RD ha sido dedicada al Larimar y ámbar azul, resaltando el papel de los artesanos joyeros y los diseñadores del ámbito. El Larimar, una pectolita azul, que solo existe Barahona, República Dominicana, ha sido declarada como gema nacional, homologada en 28 países y certificada en la categoría ¨denominación de origen¨ ante la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).