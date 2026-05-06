Jerry Rivera presenta “Es Una Locura” y marca un giro en la salsa a nivel Global

El ícono de la salsa romántica inicia una nueva etapa con su próxima producción “El Nuevo Orden Musical”, un proyecto que revive la esencia bailable del género y conecta con nuevas generaciones.

La salsa vuelve a latir con fuerza en la voz de Jerry Rivera. El artista, referente indiscutible del género en Latinoamérica y especialmente en Colombia, presenta “Es Una Locura”, el primer adelanto de su nueva producción “El Nuevo Orden Musical”, con la que apuesta por arreglos contundentes, instrumentación orgánica y una energía profundamente conectada con la pista de baile.

Este nuevo capítulo en la carrera de Jerry Rivera llega bajo la dirección musical del reconocido maestro Isidro Infante, una leyenda viva de la salsa. La unión de estas dos figuras promete una propuesta sólida que respeta la tradición y que al mismo tiempo marca un giro fresco dentro del género.

“Este proyecto representa un sueño hecho realidad. Es volver a la raíz, a la esencia, a esa salsa que se siente en el cuerpo y en el alma,” expresa Jerry Rivera. “Es Una Locura” es el reflejo de esta visión: una canción vibrante que evoca la época dorada de los grandes salones, aunque con una fuerza contemporánea que conecta con el presente.

A lo largo de su trayectoria, Jerry Rivera ha sido una figura clave en la historia de la salsa, acumulando éxitos globales, posicionándose en los primeros lugares de las listas Billboard, obteniendo certificaciones multiplatino y un lugar privilegiado en el corazón del público colombiano, uno de los más fieles al género. Su capacidad de evolucionar sin perder su esencia lo mantiene vigente como uno de los artistas más respetados de la música latina.

Hoy, con este lanzamiento, el artista no solo celebra su legado, sino que invita a una nueva generación a reencontrarse con la salsa desde el baile, la emoción y la conexión colectiva. “Es Una Locura” ya está disponible en todas las plataformas digitales.