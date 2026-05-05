Luisa Féliz diseña ruta gastronómica exclusiva para el youtuber mexicano Calixto Serna

Santo Domingo – La destacada comunicadora y pionera del nicho gastronómico en República Dominicana, Luisa Féliz, fue la responsable de curar la trayectoria por el país de la reciente producción fílmica de Calixto Serna, el influyente creador de contenido culinario de México.

Con 30 años de experiencia en el sector turístico, Féliz diseñó un recorrido estratégico que abarcó desde el casco histórico de Santo Domingo hasta la exuberante costa norte, destacando la riqueza de los ingredientes locales y la maestría de los chefs dominicanos.

La ruta incluyó paradas emblemáticas para resaltar el camarón de Sánchez, la industria del queso en Cabrera, los mariscos de Río San Juan y el auténtico Mofongo Mocano. Asimismo, se promovió a Jamao al Norte como un destino ecoturístico emergente con una cocina local de alto nivel.

“La zona norte me pareció increíble, todos los mariscos que comimos y las playas paradisíacas”, afirmó Serna, quien cuenta con millones de seguidores interesados en la cultura del sabor.

El recorrido fusionó la alta cocina de la afamada Chef Tita con la esencia popular de mercados, comedores y la pesca artesanal. En esta producción especial participaron figuras clave de la gastronomía nacional como los chefs Martin Omar, Manuel Méndez, Chef Sensei, Noemí Guzmán, Oliver Bur y Carlos Estévez, entre otros.

Para Calixto Serna, la experiencia fue más allá del plato: “La comida dominicana sabe a casa, es reconfortante y hecha con amor. Ese sabor, sumado a la calidez de la gente local, hace de cada platillo una experiencia única”.

Uno de los puntos más destacados fue la inmersión en la cultura del barrio a través de los colmados. La música y el ambiente de estos espacios cautivaron al visitante: “Los colmados se quedaron en mi corazón”, confesó el youtuber.

Entre los sabores que más impactaron el paladar del experto destacaron tres pilares: “El pescado frito es una locura. El camarón de Sánchez y el chicharrón de cualquier lugar”, expresó entusiasmado.

Esta colaboración realizada por Luisa Féliz no solo resalta la oferta culinaria dominicana, sino que contribuye directamente al desarrollo del turismo gastronómico y a la proyección internacional de la isla. El contenido será transmitido en varios capítulos a través del canal de YouTube de Calixto Serna, con piezas especiales para Instagram y TikTok.

Acerca de Luisa Féliz y Grupo Buen Vivir

Luisa Féliz es una reconocida comunicadora y experta en turismo, considerada la pionera del periodismo gastronómico en la República Dominicana. Con una trayectoria de 30 años, ha dedicado su carrera a proyectar la identidad culinaria del país como un eje fundamental del desarrollo turístico.

A través de Grupo Buen Vivir, plataforma que preside, ha impulsado iniciativas emblemáticas que conectan a los productores locales, chefs y la industria turística. Su labor se ha centrado en el rescate de los sabores ancestrales y la promoción de la sostenibilidad, contribuyendo a posicionar la gastronomía dominicana en los escenarios internacionales más importantes.

Acerca de Calixto Serna

Calixto Serna es uno de los creadores de contenido gastronómico más influyentes de habla hispana, autor del libro ¨ Cocina Nómada ¨ y conocido mundialmente por la plataforma que lleva su mismo nombre. Su estilo único combina la aventura de viaje con una exploración profunda de los sabores, desde la comida callejera más auténtica hasta las propuestas de alta cocina.

Con millones de seguidores en YouTube, Instagram y TikTok, Serna se ha convertido en un referente para los viajeros que buscan experiencias culinarias genuinas. Su paladar experto se especializa en enaltecer las cocinas artesanales y los productos de origen, convirtiendo cada destino que visita en una vitrina global de sabor y cultura.