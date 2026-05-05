Arajet ofrecerá vuelos a pasajeros afectados por cancelaciones de Spirit Airlines

Santo Domingo, RD. – La aerolínea dominicana Arajet anunció que brindará facilidades a los pasajeros afectados por cancelaciones de vuelos de Spirit Airlines en las rutas entre Boston y Miami, desde o hacia Santo Domingo, durante el mes de mayo.

La aerolínea informó que los pasajeros interesados podrán viajar con Arajet a una tarifa especial de solo 129 dólares por trayecto, impuestos y tasas incluidos. Esta medida estará disponible exclusivamente durante mayo para quienes puedan demostrar que tenían un boleto confirmado con Spirit Airlines en las rutas afectadas.

Arajet destacó que esta iniciativa busca minimizar el impacto en los planes de viaje de cientos de pasajeros, especialmente en rutas de alta demanda como Miami y Boston, que mantienen una fuerte conexión con la diáspora dominicana y el flujo turístico hacia el país.

“En Arajet estamos comprometidos con ofrecer soluciones reales a los pasajeros. Entendemos la importancia de la conectividad, especialmente para nuestra comunidad en el exterior, por lo que hemos activado este plan de apoyo para quienes han sido afectados por estas cancelaciones”, indicó la aerolínea en un comunicado.

Los interesados podrán gestionar sus reservas a través del centro de atención al cliente (call center) de Arajet, presentando evidencia de su boleto original emitido por Spirit Airlines.

Arajet reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo la conectividad aérea de la República Dominicana, ofreciendo un servicio confiable y accesible que impulse el desarrollo del turismo y facilite los viajes de los dominicanos dentro y fuera del país.