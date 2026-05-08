Dany Pérez y David Cuá presentan “Eres Mi Rey”, una poderosa fusión entre worship y cumbia

Austin, Texas .– Los artistas cristianos guatemaltecos Dany Pérez y David Cuá presentan su más reciente lanzamiento musical titulado “Eres Mi Rey”, una propuesta que une la profundidad de la adoración contemporánea con la energía y alegría de la cumbia latina.

En esta nueva versión, ambos artistas unen su talento junto a los músicos de la agrupación Vision Bethel, logrando una producción fresca, dinámica y llena de identidad latina, sin perder la esencia de adoración y entrega que caracteriza el mensaje de la canción.

“Eres Mi Rey” nació originalmente como una interpretación junto al Ministerio Vida Eterna, versión que logró conectar rápidamente con el público, alcanzando más de 50 mil visualizaciones en YouTube y convirtiéndose en una canción significativa para muchas personas dentro y fuera de la iglesia.

Motivados por la respuesta de la audiencia, Dany Pérez y David Cuá decidieron llevar la canción a una nueva etapa musical, incorporando sonidos más festivos y una producción renovada que busca alcanzar nuevas generaciones.

La canción transmite un mensaje de fe, esperanza y reconocimiento de la soberanía de Dios, invitando a las personas a adorarlo no solamente desde la reflexión, sino también desde la celebración y la alegría. La combinación entre worship y cumbia crea una atmósfera diferente, donde la adoración se vive con pasión, ritmo y autenticidad latina.

El videoclip oficial ya se encuentra disponible en YouTube y muestra la conexión, energía y pasión de cada uno de los músicos y artistas involucrados en el proyecto. A través de imágenes llenas de vida y un ambiente de celebración, el video busca transmitir el mensaje central de la canción: reconocer a Dios como Rey en medio de cualquier circunstancia.

Con este lanzamiento, Dany Pérez, David Cuá y Vision Bethel continúan apostándole a una música cristiana innovadora, fresca y cercana a la cultura latina, llevando un mensaje positivo y de fe a diferentes públicos alrededor del mundo.