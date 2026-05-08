Estudiantes dominicanos representarán al país en competencia mundial de tecnología

Santo Domingo. – FL Betances y Asociados, representante de Certiport–Pearson en República Dominicana, anunció a los ganadores nacionales de las competencias Microsoft Office Specialist (MOS) y Adobe Certified Professional, quienes representarán al país en los campeonatos mundiales, a celebrarsea a del 26 al 29 de julio en Anaheim, California, Estados Unidos.

El evento mundialista es organizado por Certiport, empresa de Pearson VUE y líder global en certificaciones tecnológicas, académicas y profesionales, y reunirá a estudiantes de más de 100 países.

La competencia nacional de selección se realizó el pasado sábado 2 de mayo en el campus de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en Santiago, y reunió a los mejores estudiantes de diversas instituciones educativas del país que participaran en programas de certificación internacional en herramientas digitales y productividad.

Luis Betances, gerente general de FL Betances y Asociados, destacó que el éxito de los estudiantes refleja el trabajo conjunto de centros educativos, docentes y familias. Subrayó, además, que estas competencias impulsan el desarrollo del talento digital en el país.

Los estudiantes compitieron demostrando sus habilidades en Microsoft Word, Excel y PowerPoint, así como en herramientas de Adobe Creative Cloud, tras haber alcanzado los mejores resultados en sus procesos de certificación.

Este año, la Competencia Nacional MOS 2026 se enaltece con la participación de invitados internacionales, como Adalid Bruno, Senior Regional Sales Manager de Certiport / Pearson, y Norman Candelario, representante del Ministerio de Educación de Puerto Rico, cuya participación refuerza los vínculos de cooperación educativa a nivel regional.

Los ganadores

Los ganadores nacionales de la competencia Microsoft Office Specialist (MOS) fueron anunciados en las categorías de PowerPoint, Excel y Word. En PowerPoint, el primer lugar lo obtuvo Eduardo Antonio Castillo Hoepelman, del Colegio Serafín de Asís; seguida de Samantha Maried Ravelo Ortega, del Colegio Calasanz, en segundo lugar, y Amelia Gonzáles Morrobel, del Politécnico Marillac, en tercero.

En la categoría de Excel, Aileen Marí Jáquez Gracia, del Colegio Dominicano, alcanzó el primer lugar; Camila de la Cruz Toribio, del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, obtuvo el segundo, y Christian Alberto Gómez Amargós, del Colegio Serafín de Asís, el tercero.

En Word, el primer lugar fue para Edgar Antonio Luna Acosta, del Colegio Sagrado Corazón de Jesús; el segundo para Samuel Abel Payano Eusebio, del Colegio Dominicano de la Salle, y el tercero para Gabriel Alessandro Castro Padrino, Colegio Amador.

En la categoría Adobe Certified Professional, el primer lugar fue para Francis Joan Guerra de los Ángeles, del ITLA; el segundo lugar lo obtuvo Engels Alexander Mármol García, también del ITLA, y el tercero correspondió a Alexa Báez Peralta, del Colegio Serafín de Asís.

FL Betances y Asociados introdujo las certificaciones de Certiport en la República Dominicana en el año 2014. Desde entonces, estas competencias se han celebrado de manera continua, brindando a miles de jóvenes la oportunidad de desarrollar habilidades tecnológicas, representar al país en escenarios internacionales.