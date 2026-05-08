La competencia puede impulsar crecimiento y reducir desigualdad en RD, según informe del BID

República Dominicana puede aprovechar su crecimiento sostenido para elevar la productividad, generar mejores empleos y ampliar los beneficios en los hogares, según el nuevo informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El estudio, titulado “Mercados y desarrollo: cómo la competencia puede mejorar vidas”, forma parte de la serie insignia Desarrollo en las Américas. Señala que América Latina y el Caribe podrían incrementar el PIB per cápita en un 11% y reducir la desigualdad en un 6% si logran mercados más competitivos.

También advierte que la competencia limitada y la alta concentración empresarial frenan el crecimiento, reducen los salarios y desincentivan la formalización de negocios.

La publicación fue presentada hoy en Santo Domingo, en un evento que reunió a representantes del Gobierno, el sector privado, el sistema financiero, organismos de competencia, academia, sociedad civil y altos funcionarios del BID.

El encuentro permitió aterrizar la evidencia regional en los desafíos concretos de República Dominicana y avanzar hacia consensos en torno a una agenda de competencia que impulse el desarrollo productivo.

“El informe demuestra que los mercados de países como República Dominicana no son simplemente un elemento contextual, sino que desempeñan un papel activo en el desarrollo”, afirmó Vanessa Alviarez, coeditora de la publicación y economista principal del BID.

“Cuando la competencia funciona, el sector privado puede hacer lo que mejor sabe: crear empleos, impulsar la innovación y ofrecer mejores resultados para trabajadores y consumidores”, agregó.

Por su parte, Nathalie Alvarado, representante del BID en República Dominicana, subrayó la ambiciosa agenda de crecimiento y productividad del país, recordando que en 2025 fue el primero en América Latina en adoptar una Política Nacional de Competencia explícita.

“Este informe llega en un momento clave, cuando el país se ha propuesto duplicar su economía hacia 2036, avanza en una agenda institucional y ahora cuenta con evidencia concreta para convertir la competencia en motor de su próxima etapa de desarrollo. No se trata solo de crecer más, sino de crecer mejor”, expresó Alvarado.

La investigación destacó logros relevantes en el país:

Un estudio de caso mostró que la entrada de nuevos comercios afiliados a un programa de transferencias condicionadas redujo precios entre 2% y 6%, mejoró la calidad del servicio y mantuvo la variedad de productos.

Los países que disminuyeron la concentración en telecomunicaciones registraron caídas en los precios de telefonía móvil, un hallazgo de interés para República Dominicana.

Se resaltaron medidas exitosas en la región, como los sistemas de pagos digitales que reducen costos, la portabilidad de créditos que amplía el acceso al financiamiento y las mejoras en compras públicas que generan ahorros en bienes esenciales.

El estudio plantea tres prioridades para avanzar en esta agenda:

Reducir la fragmentación de los mercados.

Diseñar regulaciones más eficientes.

Fortalecer las agencias de competencia.