Yankees eliminan a Boston, Cubs a Padres y Detroit a Cleveland en series de comodines

NUEVA YORK .- El pitcher novato Cam Schlittler ponchó a 12 en ocho entradas dominantes y los New York Yankees vencieron por 4-0 a los Boston Red Sox el jueves por la noche para ganar la Serie de Comodines de la Liga Americana en un decisivo tercer juego.

Inspirándose en la rivalidad entre los Yankees y los Medias Rojas, Schlittler, de 24 años, dominó a Boston con una potencia de 100 mph en su apertura 15 en las Grandes Ligas y guió a Nueva York a una Serie Divisional al mejor de cinco juegos contra el campeón del Este de la Liga Americana, Toronto, que comienza el sábado.

«Esta noche nace una estrella. Es un chico especial», dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone. «No tiene miedo. Lo espera».

Amed Rosario y Anthony Volpe conectaron un sencillo productor cada uno en una cuarta entrada de cuatro carreras, lo que convirtió a Nueva York en el primer equipo en perder el primer juego de una Serie de Comodines al mejor de tres y remontar para avanzar desde que las Grandes Ligas expandieron la primera ronda en 2022.

«Sentí que fue el juego con más presión que he vivido: la Serie Mundial, los juegos decisivos, lo que sea», dijo Boone.

Schlittler, quien debutó en las Mayores el 9 de julio, creció siendo aficionado de los Red Sox en Walpole, Massachusetts, pero ha dicho varias veces que quería jugar para los Yankees. Sólo se había enfrentado a Boston una vez antes, como estudiante de primer año en Northeastern en un juego de exhibición de entrenamiento de primavera de 2020.

El ex jugador de los Yankees, Andy Pettitte, le dio a Schlittler un consejo el miércoles: dormir bien.

«Me desperté concentrado, así que sabía exactamente qué tenía que hacer para salir, especialmente contra el equipo de mi ciudad», dijo Schlittler.

Superó en pitcheos a Connelly Early, un zurdo de 23 años que debutó el 9 de septiembre y se convirtió en el abridor más joven de Boston en postemporada desde Babe Ruth, de 21 años, en 1916.

Schlittler ponchó a dos más que cualquier otro lanzador de los Yankees en su debut en postemporada, permitiendo sólo cinco sencillos y sin bases por bolas. Realizó 11 lanzamientos a 100 mph o más, incluyendo seis en la primera entrada, uno más que todos los lanzadores de los Yankees habían combinado previamente desde que se inició el seguimiento de lanzamientos en 2008.

Schlittler lanzó 75 de 107 pitcheos en zona de strike, castigó a 22 de 29 bateadores con strikes y alcanzó una velocidad máxima de 100.9 mph. David Bednar evitó una base por bolas al abrir la novena entrada. Los Medias Rojas no lograron avanzar a ningún corredor más allá de la segunda base.

Nueva York ganó su segundo juego consecutivo tras perder ocho de nueve enfrentamientos de postemporada contra Boston desde 2004 y se adelantó 14-13 en los juegos de postemporada entre ambos equipos.

El ataque de Nueva York comenzó cuando Cody Bellinger bateó un elevado entre el jardinero central Ceddanne Rafaela, el jardinero derecho Wilyer Abreú y la segunda base Romy González. La pelota cayó justo frente a Rafaela, a 71 metros del home, mientras Bellinger se apresuraba a segunda con un doble.

Giancarlo Stanton recibió base por bolas en cuenta llena y, con un out, Rosario conectó un sencillo al jardín izquierdo, justo por encima del campocorto Trevor Story, impulsando a Bellinger con la primera carrera.

El sencillo de Jazz Chisholm Jr. llenó las bases, y Volpe conectó un roletazo justo por encima de González, quien había sido desplazado a segunda, y al jardín derecho para un sencillo productor y una ventaja de 2-0.

Después de que la decisión de interferencia del receptor sobre Omar Narváez fuera anulada en la revisión de video, Austin Wells conectó un roletazo que pudo haber sido para doble play, pero el primera base Nathaniel Lowe intentó una revirada en un bote intermedio. La pelota rozó su guante y se fue al jardín derecho, y los Yankees anotaron dos carreras.

«No defendimos», dijo el manager de Boston, Alex Cora. «No le pegaron fuerte, pero encontraron huecos y todo sucedió rápido».

El tercera base de los Yankees, Ryan McMahon, hizo la jugada defensiva de la noche cuando atrapó el elevado de foul de Jarren Duran en la octava entrada y dio una maroma en el dugout de Boston, para luego emerger sonriendo y aparentemente ileso.

Chicago elimina a San Diego

CHICAGO.- Pete Crow-Armstrong conectó un sencillo impulsor ante un titubeante Yu Darvish, y los Chicago Cubs maniataron a Fernando Tatis Jr. y los San Diego Padres para conseguir el jueves una victoria por 3-1 en el decisivo tercer juego de su Serie de Comodines de la Liga Nacional.

Respaldados por una ruidosa multitud de 40,895 aficionados en el Wrigley Field, Chicago mostró su brillante defensa para avanzar en la postemporada por primera vez desde 2017.

Michael Busch conectó un jonrón solitario, y Jameson Taillon lanzó cuatro innings en blanco antes de que el manager Craig Counsell utilizara cinco relevistas para cerrar el encuentro.

El próximo enfrentamiento para Chicago será contra Milwaukee, el campeón de la División Central de la Liga Nacional, en una serie divisional al mejor de cinco juegos que arrancará el sábado.

El dominicano Tatis se fue de 4-0 con tres ponches, incluyendo un elevado al derecho que dejó corredores en segunda y tercera en la quinta. Su compatriota Manny Machado, quien conectó un jonrón de dos carreras en el segundo juego, falló con un rodado a Swanson para el último out del octavo, varando a un corredor en tercera.

Darvish también tuvo problemas contra su antiguo equipo. El derecho japonés fue retirado después de que los primeros cuatro bateadores de los Cubs se embasaron en la segunda entrada, culminando con el primero de los tres hits de Crow-Armstrong.

Detroit elimina a Cleveland

CLEVELAND. – Dillon Dingler despachó un jonrón en el sexto inning, Wenceel Pérez impulsó dos anotaciones dentro del racimo de cuatro en el séptimo y los Detroit Tigers vencieron el jueves por 6-3 a los Cleveland Guardians para avanzar a la Serie Divisional de la Liga Americana.

Se trata de la segunda temporada consecutiva que los Tigres ganan una serie de Comodines como visitantes. Detroit viajará a Seattle para iniciar una de las Serie Divisionales a partir del sábado.

Los Mariners, campeones del Oeste de la Liga Americana y segundos clasificados, ganaron cuatro de los seis encuentros de la temporada regular contra los Tigers que obtuvieron el tercer Comodín.

El astro dominicano José Ramírez aportó un sencillo remolcador para Cleveland en el cuarto episodio, pero la suerte de los Guardians quedó sellada cuando Detroit armó su rally en el séptimo.

Los Guardians, campeones de la Central de la Liga Americana, estaban 15 juegos y medio detrás de Detroit a principios de julio antes de completar la mayor remontada en la historia de la división o liga en las Mayores.

Sin embargo, se quedaron sin fuerzas en la serie al mejor de tres, ya que Detroit pasó página después de registrar el segundo peor récord en las Mayores en septiembre (7-17).

