Instituto Dermatológico cierra con éxito campaña de sensibilización sobre la lepra

Santo Domingo.- Con actividades educativas, jornadas médicas y mensajes de alto impacto, el Patronato de Lucha contra la Lepra y el Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz concluyeron su campaña conmemorativa del Mes de la Lepra, bajo el lema “La lepra se cura. El estigma también”.

Durante septiembre, se realizaron actividades en las distintas unidades operativas del instituto ubicadas en Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, Mao, San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey, San Cristóbal y Barahona, en centros educativos, comunidades vulnerables y un despliegue sin precedentes en medios de comunicación, impactando a miles de personas con información clave para la detección temprana y el tratamiento de la lepra, enfermedad aún presente en zonas específicas del país.

“Este mes ha sido una oportunidad para educar y también para visibilizar el rol que desempeña nuestro Instituto en la formación de dermatólogos y en la lucha continua contra esta y otras enfermedades de la piel”, expresó la Dra. Emma Guzmán de Cruz, presidenta del Patronato.

Mientras que el Dr. Víctor Pou Soarez, director del IDCP, agradeció de manera especial a los medios, editores y periodistas que contribuyeron a difundir el mensaje a la comunidad: La lepra se cura. El estigma también. “Sin su invaluable apoyo, no habría sido posible impactar a tantas personas en tan poco tiempo”, dijo.

Durante todo el mes, se desarrollaron actividades de concienciación, jornadas comunitarias, conferencias magistrales, y una campaña de medios bajo el lema “La lepra se cura. El estigma también.”

El Instituto Dermatológico Dominicano, órgano ejecutor del Patronato, ha sido un pilar en la erradicación de esta enfermedad en el país, no solo a través de su labor médica sino también educativa.

Actualmente, es el único centro que ofrece residencias médicas en dermatología en la República Dominicana, formando a los profesionales que lideran la lucha contra enfermedades de la piel en todo el territorio nacional.