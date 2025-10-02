Ayuntamiento de San Cristóbal retira parqueadores informales en vías del Centro Histórico

San Cristóbal.- Con operativos simultáneos en la avenida Constitución y la calle General Cabral en el Centro Histórico de la ciudad de San Cristóbal, el Ayuntamiento Municipal inició este jueves el retiro de parqueadores informales que operan esas vías.

Al menos tres de las personas que realizan la labor, entre ellas una fémina, fueron retirados de las áreas que ocupaban.

Además de la Policía Municipal en la jornada participan miembros de Espacio Público.

Las autoridades municipales con la medida cumplen con la Ley 176-07 que prohíbe que parqueadores o cuidadores informales estén en vías públicas, tales como aceras, avenidas, calles y plazas.

Recientemente la Sala Capitular aprobó a unanimidad una Resolución en que prohíbe la actividad de parqueadores o cuidadores en todas las vías públicas de la Ciudad.

Parqueadores o cuidadores se han visto envueltos en situaciones engorrosas, inclusive han agredido a dueños de vehículos.

La jornada de retiro es encabezada por el coronel Julio E. Gómez García, director de la Policía Municipal de San Cristóbal.

Gómez García instó a los parqueadores y cuidadores informales retirarse de los espacios públicos porque persistir en la acción serán apresados y sometidos al Juzgado de Paz para Asuntos Municipales.