Boston, Dodgers, Cubs y Tigres ganan primer juego de serie de comodines Grandes Ligas

NUEVA YORK. — Garrett Crochet lució imponente al cubrir casi ocho innings, Aroldis Chapman apagó un incendio con las bases llenas sin outs en el noveno y los Boston Red Sox voltearon la pizarra para vencer el martes 3-1 a los New York Yankees en la serie de comodines de la Liga Americana.

Los Red Sox hicieron el daño frente al vulnerable bullpen de New York: el bateador emergente Masataka Yoshida conectó un sencillo remolcador de dos carreras ante Luke Weaver en el séptimo acto y Alex Bregman añadió un doble impulsor contra David Bednar en el noveno.

Boston intentará liquidar la serie al mejor de tres encuentros con el derecho dominicano Brayan Bello (11-9, 3.35 de efectividad) como abridor el miércoles ante el zurdo Carlos Rodón (18-9, 3.09) por los Yankees.

El ganador del primer partido ha avanzado en las 12 anteriores series de comodines, 10 de las cuales han acabado en barridas.

Dodgers se imponen sobre Reds

LOS ÁNGELES.- Shohei Ohtani y Teoscar Hernández conectaron dos vuelacercas cada uno, Blake Snell recetó nueve ponches en siete sólidas entradas y Los Ángeles Dodgers vencieron el martes 10-5 a los Cincinnati Reds en el primer duelo de su serie de comodines de la Liga Nacional.

Tommy Edman añadió un cuadrangular a la causa de los Dodgers, quienes igualaron un récord de la franquicia en postemporada con cinco jonrones y lograron 15 hits, al poner en marcha su intento de convertirse en los primeros ganadores de Series Mundiales consecutivas en 25 años.

Ohtani, quien estableció un récord personal de 55 jonrones en la temporada regular, conectó un cuadrangular al inicio del primer inning. Su batazo, que disparó la pelota a 117,7 mph, llegó ante una recta de Hunter Greene, el as de los Reds, a 100,4 mph.

Por los Reds, los dominicanos Noelvi Marte de 3-0 con una anotada, Miguel Andújar de 4-0 con una anotada, De La Cruz de 3-0 con una anotada y dos impulsadas.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 5-3 con dos anotadas y cuatro remolcadas. El venezolano Miguel Rojas de 1-1 con una anotada. El cubano Andy Pagés de 5-0. El boricua Kiké Hernández de 3-2 con una anotada.

Cubs ganan primero a Padres

CHICAGO.- Seiya Suzuki y Carson Kelly conectaron jonrones consecutivos para ayudar a los Chicago Cubs a vencer el martes por 3-1 a los San Diego Padres en el primer juego de la serie de comodín de la Liga Nacional.

Una actuación perfecta del bullpen de Chicago cristalizó la primera victoria de playoffs de la franquicia desde la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2017. Los Cubs perdieron por barrida ante Miami Marlins en la ronda de comodines de 2020, su última aparición en la postemporada.

El segundo duelo de la serie al mejor de tres será en el Wrigley Field el miércoles por la tarde.

Por los Padres, los dominicanos Manny Machado de 3-0 y Fernando Tatis Jr. de 4-0. Los venezolanos Luis Arráez de 4-0; y Freddy Fermín de 3-1.

Tigres vencen a Guardianes

CLEVELAND.- Tarik Skubal igualó el récord de postemporada de Detroit con 14 ponches y los Tigres vencieron el martes 2-1 a los Cleveland Guardians en el primer duelo de la Serie de Comodines de la Liga Americana.

Will Vest sacó los últimos cuatro outs para Detroit, sobreviviendo a una tensa novena entrada después de que José Ramírez, el astro dominicano de los Guardianes, quedara atrapado entre la tercera base y el plato para el segundo out.

Los Tigres pueden avanzar a la serie divisional de la Liga Americana por segundo año consecutivo con una victoria el miércoles.

Detroit anotó la carrera de la ventaja en la séptima entrada cuando el toque de Zach McKinstry permitió que Riley Greene anotara desde la tercera.

Skubal, quien es el favorito para ganar su segundo premio Cy Young consecutivo de la Liga Americana, estableció un récord personal de ponches.

El derecho cubrió siete entradas y dos tercios con 107 lanzamientos, uno menos que su récord personal, incluyendo 73 strikes. Permitió una carrera con solo tres hits, dos de ellos sencillos dentro del cuadro, y otorgó tres bases por bolas.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 4-0. El dominicano Wenceel Pérez de 3-0. El puertorriqueño Javier Báez de 3-2.

Por los Guardianes, los dominicanos Ángel Martínez de 3-1 con una anotada, José Ramírez de 3-1. El puertorriqueño Jonathan Rodríguez de 3-0. El venezolano Gabriel Arias de 3-1 con una empujada.