Polanco impulsa dos carreras y Mariners sorprende a Blue Jays en el primer juego

TORONTO .– Cal Raleigh conectó un jonrón, Jorge Polanco impulsó la carrera de la ventaja con un sencillo en la sexta entrada y los Seattle Mariners vencieron a los Toronto Blue Jays por 3-1 el domingo por la noche, regresando a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez en 24 años.

George Springer conectó un jonrón en el primer lanzamiento de Bryce Miller, quien luego escapó de un aprieto de dos en base en una primera entrada de 27 lanzamientos.

Anthony Santander conectó un sencillo en la segunda entrada, el único otro hit de Toronto, y los lanzadores de Seattle retiraron a 23 de los últimos 24 bateadores de los Blue Jays. Miller, Gabe Speier, Matt Brash y el mexicano Andrés Muñoz se combinaron para lanzar solo 100 lanzamientos menos de 48 horas después de que los Mariners necesitaran 209 lanzamientos para superar a Detroit Tigers en 15 entradas.

Raleigh, quien lideró las Grandes Ligas con 60 jonrones, empató el marcador en la sexta con su noveno jonrón en 14 juegos en el Rogers Centre. Kevin Gausman había limitado a los bateadores a 0-16 con rectas de dos cuartos en la postemporada antes del jonrón de Raleigh.

Polanco conectó un sencillo de la ventaja más tarde en la entrada y añadió un sencillo productor en la octava.

«Somos un equipo duro, ya saben, del primero al noveno», dijo Raleigh. «Los lanzadores salieron hoy y nos impresionaron muchísimo. Hicieron un trabajo increíble. Especialmente el poco descanso y la cantidad de lanzamientos que hicieron el otro día».

El campeón del Oeste de la Liga Americana, Seattle, visitó al ganador del Este de la Liga Americana, Toronto, el sábado, tras una victoria en casa por 3-2 sobre los Tigers para ganar la Serie Divisional en el juego de todo o nada más largo en la historia de las Grandes Ligas.

Seattle, el único equipo de la MLB que nunca ha sido anfitrión de un juego de la Serie Mundial, limitó a Toronto a dos hits después de que los Blue Jays anotaran 50 hits y 34 carreras en su Serie Divisional de cuatro juegos contra los New York Yankees.

Miller, el ganador, ponchó a tres y dio tres bases por bolas en seis entradas, lanzando 72 lanzamientos. Los tres relevistas lanzaron una, dos y tres entradas cada uno, con Muñoz consiguiendo el salvamento.

Vladimir Guerrero Jr., de Toronto, se fue de 17-9 con tres jonrones y nueve carreras impulsadas contra los Yankees, pero terminó de 4-0 el domingo con tres roletazos.

«Esta va a ser una serie muy reñida», dijo el mánager de Toronto, John Schneider. «Estos chicos estarán listos».

El jonrón número 21 de Springer en postemporada rompió el empate con Derek Jeter, de los Yankees, colocándolo en el quinto lugar de la lista histórica. El dominicano Manny Ramírez tiene el récord de 29 jonrones en postemporada, seguido por el venezolano José Altuve (27), Kyle Schwarber (23) y Bernie Williams (22).

El jonrón de Raleigh fue su cuarto en 15 turnos al bate contra Gausman, quien cargó con la derrota.

Polanco, quien conectó el sencillo que sentenció el juego el viernes, conectó un sencillo contra Brendon Little para impulsar a Julio Rodríguez, quien recibió un boleto de Gausman.

Polanco añadió otro sencillo productor contra Seranthony Domínguez.

Eugenio Suárez conectó un doblete contra Louis Varland en la séptima entrada. El batazo de 119 metros habría sido un jonrón en 15 de los 30 estadios de las Grandes Ligas, incluyendo Seattle.

El jardinero de Toronto, Nathan Lukes, salió en la cuarta entrada. Lukes se lesionó la rodilla derecha al conectar un foul contra ella en la primera entrada.

