Edificio Consistorial de Moca: símbolo histórico, cívico y arquitectónico del municipio

Moca, Espaillat.-En pleno corazón del casco urbano se encuentra justamente al frente del parque central Juan Pablo Duarte, se levanta erguido el majestuoso y emblemáticos edificio del municipio de Moca y de toda la provincia; el Edificio Consistorial, sede del Gobierno Municipal y testigo silencioso de más de un siglo de historia política, social y cultural mocana.

El Edificio Consistorial de Moca, fue concebido a principios del siglo XX, como la casa del poder local, el 27 de febrero de 1906. se inició su construcción en un solar comprado al señor José Lora, en tiempos en que el municipio se consolidaba como uno de los más progresistas y activos de la República Dominicana.

Su construcción finalizó dos años después, en 1908, a cargo del ingeniero italiano Alfredo Scarino y el maestro constructor de origen cubano Pedro Peña, en una época de auge económico y de efervescencia cívica, cuando las autoridades locales procuraban dotar al pueblo de una infraestructura moderna y representativa de su pujanza.

Desde su inauguración, en 1908, por el presidente Ramón Cáceres, siendo su ejecutivo municipal, el señor Pablo Arnaud, el inmueble ha albergado de manera continua las oficinas del Ayuntamiento Municipal de Moca, convirtiéndose en el centro de decisiones administrativas, políticas y sociales más importante del municipio.

Anteriormente a su construcción la Casa Consistorial, funcionó como sede del ayuntamiento en una antigua casona, que perteneció al padre Silvestre Nuñez. En 1946, un fuerte terremoto ocasionó a la estructura física considerables daños, que obligó su reconstrucción, la cual estuvo a cargo del arquitecto español Federico Villamil y su reinauguración se llevó a cabo el 27 de febrero de 1949.

Aquí se han juramentado alcaldes, regidores y comisiones edilicias, que han marcado etapas significativas en el desarrollo de la provincia Espaillat. En la actualidad ocupa esta posición el alcalde municipal, doctor Miguel Guarocuya Cabral.

El edificio fue diseñado bajo los principios del neoclasicismo republicano, un estilo característico de las primeras edificaciones públicas del siglo XX en el país. Su fachada combina columnas estilizadas, balaustres y ventanales de proporciones armoniosas, que evocan elegancia y equilibrio.

La estructura, de dos niveles, se distingue por su simetría arquitectónica. En el interior, el inmueble conserva molduras y carpinterías originales, un amplio salón de actos y sesiones, despachos administrativos, galerías y pasillos que reflejan el espíritu de la época.

Más allá de su función institucional, el edificio consistorial se ha convertido en un símbolo de identidad mocana. Frente a su fachada se han realizado innumerables actos patrióticos, proclamaciones de independencia municipal, celebraciones culturales y manifestaciones cívicas.

Es también el espacio donde se preserva el archivo histórico del cabildo, con documentos que datan de más de cien años, y donde se han rendido homenajes a próceres locales, artistas y ciudadanos distinguidos.

Su presencia, junto al parque Duarte y la iglesia Nuestra Señora del Rosario, conforma un conjunto urbano de alto valor histórico y estético, que da carácter al casco urbano de Moca.

El edificio ha sido sometido a varios procesos de restauración y mantenimiento, especialmente en las últimas décadas, con el propósito de preservar su integridad estructural y estética.

Las intervenciones han respetado su diseño original, incorporando mejoras en iluminación, ventilación y tecnología administrativa, sin alterar el valor arquitectónico ni el simbolismo histórico del inmueble.

Símbolo histórico de la mocanidad

El edificio consistorial de Moca, no solo representa la autoridad municipal, sino que encarna el espíritu de una comunidad que ha sabido combinar tradición, civismo y progreso.

Sus muros guardan la memoria de una ciudad que ha sido cuna de héroes, intelectuales y movimientos sociales, pero también reflejan el compromiso de los mocanos con el desarrollo y la buena gobernanza.

Hoy, el consistorio municipal sigue siendo un patrimonio del pueblo, punto de encuentro de ideas, proyectos y decisiones que marcan el presente y futuro de Moca. Imponente y sereno, continúa recordando que la historia no solo se escribe en los libros, sino también en las piedras que resisten el paso del tiempo.

Por Luis Ramón López