Hombre mata a su esposa y a su suegra y luego se suicida en El Millón

La Policía Nacional investiga las circunstancias en que un hombre le quitó la vida a su esposa y a su suegra, y posteriormente se suicidó, en un lamentable suceso ocurrido la mañana de este domingo en el sector El Millón, del Distrito Nacional.

Las fallecidas son Doris Romero, de 86 años, y su hija Mayra Martínez Romero, de 65, quienes fueron encontradas sin vida en su residencia ubicada en la calle Chicago esquina 10, número 18, del referido sector. Ambas presentaban heridas por proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

El presunto autor del hecho es Nelson Féliz Miranda Hermida, de 79 años, esposo de Mayra Martínez, quien, tras cometer el acto, se disparó con fines suicidas, falleciendo mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Marcelino Vélez Santana.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el trágico suceso. Miembros del Departamento de Investigaciones de Homicidios asumieron las pesquisas correspondientes, mientras el Ministerio Público realiza las diligencias de lugar.

La Policía Nacional lamenta profundamente este hecho que enluta a una familia y reitera su llamado a la resolución pacífica de los conflictos familiares, promoviendo el diálogo y la búsqueda de ayuda profesional ante cualquier situación de crisis.