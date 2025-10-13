Adjudicación millonaria del INEFI a empresa con un solo empleado levanta serias alarmas

Santo Domingo, RD. – El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) adjudicó un contrato por 143 millones de pesos a la empresa Lanzón Corporation EIRL para la adecuación de instalaciones deportivas de cara a los Juegos Escolares Nacionales 2025, a pesar de que la compañía presenta un perfil empresarial que revela graves irregularidades y falta de experiencia en obras públicas.

La denuncia fue presentada por el programa de investigación “Toda la Verdad”, conducido por la periodista Odalis Castillo, el cual expuso documentos oficiales y registros que ponen en evidencia múltiples anomalías en el proceso de licitación, entre ellas la presentación de referencias técnicas falsas, uso de documentación duplicada y vínculos con empresas previamente beneficiadas por contratos similares.

Empresa sin operaciones ni empleados

De acuerdo con los registros de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), Lanzón Corporation cuenta con solo un empleado registrado, con un salario base de RD$15,000, y un capital social de apenas RD$10,000.

A pesar de esto, la empresa habría presentado ante el INEFI una oferta técnica con nóminas y currículos de un extenso personal que, según los registros oficiales, nunca ha estado vinculado formalmente a la compañía.

Además, la experiencia laboral alegada por Lanzón en su propuesta no corresponde a obras realizadas por la empresa, sino que habría utilizado certificaciones ajenas para simular trayectoria.

Las actas contables y documentos fiscales presentados muestran ausencia total de operaciones, ingresos y empleados, lo que contradice la imagen de solvencia y estabilidad financiera expuesta en su expediente.

Reutilización de documentos de licitación de 2023

La investigación revela que la propuesta técnica de Lanzón Corporation para el proceso del INEFI 2025 es casi idéntica a la presentada en 2023 por Erimil SRL, empresa que ejecutó las principales obras de los Juegos Escolares de ese año en Barahona, bajo un contrato de 91 millones de pesos.

Los documentos revisados muestran que Lanzón habría reutilizado fichas técnicas, cronogramas, planos, referencias y hasta cartas de experiencia de Erimil SRL, conservando idénticos textos, sellos y firmas, lo que, según expertos consultados, constituye una duplicación documental evidente.

Ambas empresas comparten más que similitudes técnicas. Lanzón Corporation fue registrada en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) en 2017 por José Nelson Bernardo Montás Ureña, apellido que coincide con el de Edgar Montás, representante de Erimil SRL.

A esto se suma que el actual gerente de Lanzón, Wellington de la Rosa Salvador, formó parte del equipo técnico de Erimil en 2023 y ha trabajado anteriormente en varias de sus empresas

Empresas relacionadas y avales cuestionables

En un giro llamativo, las cartas de crédito y referencias comerciales entregadas por Lanzón al INEFI provienen de empresas vinculadas al entorno empresarial de Edgar Montás, algunas de las cuales están suspendidas o dadas de baja en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Esas compañías fueron utilizadas para simular la solvencia económica de Lanzón, pese a no tener operaciones vigentes.

Incluso, tres empresas que aparecen como emisoras de cartas de referencia (MC Ferretería, Kinnox y Omeco Construcciones) negaron ante los periodistas del programa haber tenido relación alguna con Lanzón Corporation ni haber emitido tales documentos. Estas declaraciones refuerzan la hipótesis de una falsificación de avales comerciales dentro del expediente presentado al INEFI.

Dirección fantasma

Para completar el perfil irregular, la dirección física que figura en los documentos de Lanzón, ubicada en la calle Golondrinas, kilómetro 8 ½ de la avenida Independencia, sector Miramar, corresponde a una residencia familiar, cuyos ocupantes desconocen por completo la existencia de la empresa.

Reactivación súbita antes del proceso

Otro elemento que ha generado suspicacia es la reactivación repentina de Lanzón Corporation en mayo de 2025, justo un mes antes de la convocatoria a licitación del INEFI. En ese período, la empresa obtuvo su Registro de Proveedor del Estado (RPE), actualizó su matrícula comercial y regularizó años de asambleas no realizadas desde 2018.

Esta sincronía entre la reactivación y el proceso licitatorio plantea serias dudas sobre la transparencia del contrato adjudicado, y sugiere que Lanzón Corporation pudo haber sido utilizada como empresa espejo para mantener en circulación los mismos intereses empresariales que ganaron la licitación anterior.

Hasta el momento, el INEFI y su director ejecutivo, el periodista Alberto Rodríguez, no han ofrecidos declaraciones oficiales sobre las denuncias reveladas por el programa “Toda la Verdad”.