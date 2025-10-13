Llega a RD autoprueba que detecta COVID-19 e influenza A y B en una sola evaluación

Santo Domingo.-Abbott, líder global en el cuidado de la salud, anunció el lanzamiento en República Dominica de su autoprueba Panbio COVID-19/Flu A&B Panel. Esta prueba, de uso en casa, permite detectar infecciones por COVID-19 e influenza A o B en una sola prueba.

Diseñada para su uso en personas con síntomas o sospecha de infección activa, esta prueba es adecuada para todas las edades a partir de un año y entrega resultados confiables en tan solo 15 minutos.

Además, cumple con las más estrictas exigencias del Reglamento sobre Diagnóstico In Vitro (Reglamento UE 2017/746), lo que garantiza estándares de calidad y seguridad.

El COVID-19 y la influenza presentan síntomas similares, lo que dificulta su diferenciación clínica sin la ayuda de pruebas diagnósticas. Esta coincidencia refuerza la necesidad de contar con herramientas accesibles que permitan una detección oportuna y una respuesta médica adecuada.

“Existen tratamientos antivirales eficaces tanto para el COVID-19 como para la influenza, por lo que es importante identificar con rapidez cuál es el virus presente”, señala el Dr. Oscar Guerra, director médico del área de Enfermedades Infecciosas en Abbott para América Latina.

“Gracias a herramientas como la autoprueba Panbio™ COVID-19/FLU A&B Panel, las personas pueden identificar con mayor rapidez la causa de sus síntomas, lo que les permite acceder a un tratamiento más adecuado y oportuno, evitando complicaciones y facilitando su recuperación”, agrega.

Aunque el COVID-19 ya no se considera una emergencia de salud pública, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sigue haciendo un llamado a mantener una vigilancia activa frente a los virus respiratorios, que continúan circulando y evolucionando.

La edad se mantiene como el principal factor de riesgo para desarrollar enfermedades graves tanto por influenza como por COVID-19, siendo las personas mayores de 65 años las más vulnerables a hospitalizaciones.

Además, existen otros grupos con alto riesgo ante estos virus, como los niños menores de 2 años, las mujeres embarazadas y quienes padecen afecciones médicas preexistentes, entre ellas enfermedades pulmonares crónicas, trastornos neurológicos, problemas hematológicos, alteraciones endocrinas, enfermedades cardíacas, hepáticas o renales, obesidad extrema y otras condiciones que afectan el sistema inmune.

El Ministerio de Salud en República Dominicana informó la incidencia de virus respiratorios como COVID-19 e influenza esperados por la temporada, exhortando a la población a mantener los cuidados necesarios para prevenir futuras infecciones.

A pesar de que se siguen aplicando los protocolos de vigilancia epidemiológica, esta temporada de infecciones respiratorias ha registrado un notable repunte.

Entre los factores que pueden haber contribuido a ello se pueden mencionar los niveles más bajos de inmunidad de la población, junto con el menor uso de mascarillas y la reducción del distanciamiento social.

Medidas de prevención contra el contagio de virus respiratorios

Las autopruebas rápidas se han convertido en una herramienta clave, ya que permiten a las personas realizarlas desde la comodidad de su hogar. Esto facilita la identificación temprana de una posible infección y ofrece la oportunidad de recibir el tratamiento adecuado por parte de un profesional de la salud, basado en un diagnóstico diferencial preciso.

Actualmente, el verdadero poder frente a las infecciones respiratorias radica en reconocer un punto crítico en común: el corto período disponible para iniciar un tratamiento efectivo.

Por ello, un diagnóstico diferencial temprano es fundamental para mejorar los resultados y reducir riesgos, así como acudir al médico si lo consideran necesario.

La autoprueba Panbio™ COVID-19/Flu A & B Panel ha demostrado un alto rendimiento en estudios clínicos, mostrando una precisión del 91,8% para detectar COVID-19.

En República Dominicana, la autoprueba ya está disponible en farmacias y comercios de todo el país, para que las personas puedan realizarse la prueba en la privacidad y comodidad de sus hogares y buscar atención médica en caso de requerirla.