Restaurante La Chivería presenta su irresistible menú navideño para empresas

Yaguate, San Cristóbal. —Como parte de su atractivo gastronómico, el restaurante La Chivería presenta su menú navideño, enfocado en grupos y empresas que deseen realizar sus agasajos y encuentros. Su exquisito buffet navideño, diseñado para celebrar la época más esperada del año con sabor, alegría y grata compañía.

Con una propuesta gastronómica que combina tradición, frescura y pasión por la cocina dominicana, La Chivería presenta cuatro menús irresistibles que capturan la esencia de la Navidad. Entre ellos, el emblemático Chivirico Sureño, preparado con carne de chivo al estilo del sur, la jugosa Pierna de Cerdo Horneada, las Costillas Baby Back BBQ y la cremosa Pechuga de Pollo a la Crema.

Cada menú incluye guarniciones típicas como el Moro de guandules con coco, el arroz navideño con toques de plátano maduro o el arroz primaveral con vegetales frescos, además de la clásica lasaña Sophia, ensaladas frescas y el tradicional pan buffet.

Los precios van desde RD$1,590 hasta RD$1,890 por persona, con refrescos y agua incluidos, ideales para celebraciones corporativas, familiares o empresariales que buscan un ambiente acogedor, auténtico y lleno de vida.

En el restaurante La Chivería, la experiencia no se queda solo en la mesa, ya que los visitantes disfrutan de un entorno natural lleno de encanto, con áreas verdes, interacción con animales, piscina disponible y una tirolesa para los más aventureros.

Además, durante la temporada navideña cuentan con banorquestas musicales en vivo, creando el ambiente perfecto para celebrar entre risas, excelente gastronomía y cócteles de autor.

“Cada navidad, nuestro restaurante es una fiesta de sabores, naturaleza y emociones. Nos llena de orgullo ofrecer un espacio donde la familia, los amigos y las empresas puedan compartir momentos que se convierten en recuerdos inolvidables”, expresó Ernesto Espinal, gerente de La Chivería.

Las reservas ya están abiertas para grupos y empresas interesadas en celebrar en este increíble lugar; pueden comunicarse al 829-439-1007 y conocer más detalles por medio de sus redes sociales @lachiveriayaguate