Ciano Gourmet Catering crea experiencias gastronómicas navideñas

Presenta su menú de temporada con recetas que evocan tradición, sabor y un toque contemporáneo

Santo Domingo. – La Navidad es tradición, alegría, esencia y festejo, es una época donde se deleitan los paladares, pero el verdadero significado es que, al celebrar el nacimiento de Jesús, también se renueva la unidad familiar, el amor y la esperanza en cada corazón que atesora el compartir en las fiestas decembrinas.

Consciente de que es la temporada por excelencia para fiestas, cenas, angelitos, almuerzos, bodas y desayunos temáticos, la empresa Ciano Gourmet Catering presentó sus diversas propuestas gastronómicas, ideadas para satisfacer los paladares con banquetes que son una experiencia novedosa para familias que desean celebrar sin estrés y con una mesa que luzca impecable y deliciosa.

Margaret Núñez, copropietaria de Ciano Gourmet, informó que este año han diseñado un menú navideño que combina tradición, sabor y un toque contemporáneo.

“Este menú incluye nuestros platos clásicos y favoritos del público como carnes asadas, guarniciones festivas y ensaladas frescas junto con propuestas elevadas que resaltan ingredientes locales y técnicas modernas. La idea es ofrecer una experiencia completa para familias que desean celebrar sin estrés y con una mesa que luzca impecable y deliciosa”, afirmó Núñez.

Como cada paladar es una experiencia, destaca que cada año crean recetas exclusivas que reinventan lo tradicional sin perder su esencia. Para esta temporada han incorporado opciones como: ensaladas frescas gourmet con ingredientes de temporada, pernil jugoso estilo Ciano, pastelón de plátano maduro, arroz navideño con frutos secos, pastas horneadas premium, estaciones temáticas, y acompañamientos creativos que elevan la mesa sin alejarse del sabor dominicano. Su objetivo es que las familias disfruten de algo nuevo, diferente y memorable.

Núñez refiere que la innovación y creatividad es su sello, asegurando que un enfoque novedoso es que han hecho mucho énfasis en los montajes diferentes para elevar cada experiencia, ajustando procesos, ampliado su oferta y creando paquetes pensados para que sus clientes disfruten de la Navidad sin complicaciones, confiando en un equipo que realmente cuida cada paso.

Dentro de las propuestas también han incorporado ensaladas más elaboradas, texturas y sabores internacionales (como glaseados, dips y panes artesanales), opciones más ligeras para balancear la mesa y los ricos dulces y postres de temporada.