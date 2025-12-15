La Nacional lidera ranking de inclusión financiera en sector de asociaciones de ahorros y préstamos

Santo Domingo, RD.-La Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos obtuvo la máxima puntuación entre las entidades de su sector en el Ranking de Inclusión Financiera, incluido en el informe Hacia un sistema financiero inclusivo y sostenible 2025, publicado por la Superintendencia de Bancos.

Este resultado posiciona a La Nacional como referente del sector de asociaciones de ahorros y préstamos en materia de inclusión financiera, al evidenciar un desempeño sobresaliente en el diseño e implementación de políticas, productos y prácticas orientadas a facilitar el acceso equitativo y sostenible a los servicios financieros.

El Ranking de Inclusión Financiera, incluido por primera vez en el informe de la Superintendencia de Bancos, evalúa el desempeño de las entidades de intermediación financiera a partir de tres dimensiones: acceso y uso, calidad y estrategias institucionales, cada una con un valor específico de un total de 100 puntos.

Con 84.4 puntos, La Nacional se sitúa entre las entidades con inclusión financiera alta, lo cual responde a aspectos como la promoción de la bancarización de diversos segmentos de la población, incluidos grupos tradicionalmente excluidos; la promoción del uso efectivo de los servicios financieros; la calidad en la atención y en la experiencia de los usuarios; y la implementación de estrategias alineadas con la inclusión y la sostenibilidad, que integran la educación financiera, las alianzas interinstitucionales y el apoyo a iniciativas de desarrollo económico y social.

A lo largo de su trayectoria de 53 años en el mercado dominicano, la entidad ha capacitado a más de 59 mil personas para tomar mejores decisiones sobre su dinero, tiene más de 35,000 clientes activos del segmento de inclusión y un total de 43,665 cuentas de inclusión, con un balance superior a los RD$18 millones de pesos. El 65% de quienes acceden a estos productos son mujeres, representando un 70% del total del balance en cuentas de inclusión.

La Nacional cuenta actualmente con una red de 482 subagentes bancarios, los cuales desempeñan un rol crucial en la inclusión financiera y la bancarización, acercando y facilitando el acceso a los servicios financieros básicos a toda la población.

La posición alcanzada por la Asociación La Nacional en el Ranking de Inclusión Financiera de la Superintendencia de Bancos reafirma su compromiso histórico con el desarrollo sostenible, la inclusión financiera y el bienestar de las familias dominicanas, consolidando su rol como una institución que contribuye activamente a la construcción de un sistema financiero más accesible, equitativo y centrado en las personas.